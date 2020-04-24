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24 квітня • оновлено в 14:02
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Понад половина населення України: безробіття в США досягло величезних масштабів

1.7т
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Через карантин та інші обмеження, викликані пандемією коронавірусу, в США втратили роботу понад 26 мільйонів людей.

Для порівняння – це кількість приблизно дорівнює половині населення України. Такі цифри наводить Міністерство праці США, передає Deutsche Welle. При цьому тільки за останній тиждень по допомогу з безробіття звернулися понад 4,4 млн американців.

Безробіття в США

Безробіття в США

"Загалом за останні п'ять тижнів в США по допомогу звернулося вже понад 26,4 мільйона американців, визнають чиновники", – сказано в публікації.

Як зростало безробіття в США (за тижнями, починаючи з 15 березня):

  • 3,3 млн. людей;

  • 6,9 млн. людей;

  • 6,6 млн. людей;

  • 5,2 млн. людей;

  • 4,4 млн. людей.

"Наведені цифри наочно показують масштаби кризи. Втім, офіційна статистика свідчить, що останнім часом темпи зростання безробіття сповільнюються", – відзначають автори матеріалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вслі вартість російської нафти сорту Urals збережеться на рівні $15 за барель, то коштів в Фонду національного добробуту РФ в режимі "проїдання" може вистачити тільки на два роки.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
безробіття
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
"Для сравнения – это количество примерно равно половине населения Украины.")))))Очень бравурное заявление. Может перепись провести, которой не было десятилетия? И может оказаться, что 26 миллионов это 3/4 населения, а не половина.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Супер
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Больше половины населения о к р а и н ы...))) С к а к л ы, да вы оптимисты...))) Вас если тридцатник наберется, то уже хорошо...))
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Економіка Ринки та компанії

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