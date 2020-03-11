Польща закрила кордон з Україною через коронавірус? Все про нові правила перетину

Польща з 10 березня ввела нові санітарні норми перетину кордону з Україною. Тепер кожен, хто заїжджає в країну на поїзді, автобусі, особистому авто зобов'язаний заповнити спеціальну анкету і пройти медогляд.

OBOZREVATEL відповідає на головні питання про нові правила перетину кордону.

Польща перекрила кордон через коронавірус?

Ні, кордон не перекрили. Але тепер пускати будуть тільки після спеціальної перевірки. Пропускна здатність сповільниться, черг на кордоні буде більше.

Всі правила залишилися, ті, кого пускали до нових правил, зможуть потрапити до Польщі і за новими правилами. Ось тільки з однією умовою – потрібно бути здоровим.

І як будуть перевіряти?

Як і в аеропортах – медики вимірюють температуру, крім того, кожного попросять заповнити спеціальні анкети. У них – інформація про мету візиту, контактні дані та список населених пунктів, які ви плануєте відвідати.

Це дозволить відстежити, хто куди поїхав і з ким контактував. Всю інформацію передають воєводствам. У них буде повна інформація – хто, куди звідки і навіщо до них приїхав. А ще контактні дані "гостей".

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"Ми хочемо знати, куди йдуть ці люди, щоб ми могли швидко їх знайти", – заявили в прес-службі польського уряду.

Нижче – приклади анкет, які повинні заповнювати українці на кордон з Польщею.

Що, якщо у мене буде температура?

Тих, у кого виявлять будь-який симптом коронавіруса, забере швидка. Одним із симптомів, наприклад, може бути висока температура. Лікарі доставлять до найближчої лікарні і там вже проведуть повне обстеження і з'ясують, це той самий небезпечний вірус або звичайна ГРВІ.

Пацієнта обмежать, щоб він не міг заразити поляків, якщо коронавірус підтвердять.

Чому такі обмеження саме з Україною?

Насправді не тільки з Україною. Ще раніше Польща ввела обмеження на своїх західних кордонах. Тобто від, наприклад, Німеччини, вони відчували велику небезпеку. До України черга дійшла мало в останній момент.

"Ми приймаємо контрзаходи, щоб зростання числа інфекцій був якомога нижче. Ми одні з перших, якщо не перша країна в Європі, яка прийме таке рішення" – йдеться на офіційному сайті польського уряду.

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