Польща "закриється" від заробітчан: чого чекати українцям

Уряд Польщі збирається посилити захист свого ринку праці від заробітчан. Для цього там за пів року хочуть розробити й ухвалити нові принципи міграційної політики.

Про це заявив заступник директора департаменту Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики Польщі Мирослав Пшевозьнік, передає "Укрінформ". За словами чиновника, міграційна політика базуватиметься на чотирьох основах.

Перша основа – захист польського ринку праці.

"Адже кожна країна захищає свій ринок і своїх працівників", – підкреслив Пшевозьнік. За його даними, зараз в Польщі рівень безробіття становить 5,2%, безробітних налічується 850 тисяч.

Друга основа – взаємозамінність працівників, особливо у дефіцитних спеціальностях.

Третя основа – циркулярність перебування іноземних трудових мігрантів.

"Не може бути мови про тривалі терміни працевлаштування в Польщі – лише обмежені", – пояснив чиновник.

Водночас він підкреслив, що для більш тривалого працевлаштування іноземців не буде перешкод за умови отримання ними документів на постійне проживання в Республіці Польща.

Четверта основа – заповнення прогалин у тих регіонах, де не вистачає робочих рук.

У цьому контексті він зазначив, що раніше більшість українців, які приїжджали на роботу до Польщі, концентрувалися здебільшого в Мазовецькому воєводстві (адмінцентр – Варшава) – 70%. Зараз пропорції змінилися: у Варшаві й околицях працюють лише 35% українських заробітчан.

Заробітчан не поменшає

У Польщі вважають, що кількість працівників з України у 2020 році році меншою не стане. "Буде зростання, правда, незначне", – констатував Пшевозьнік. За різними оцінками, зараз там працюють від 800 тис. до 1 млн українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року Міністерство праці Польщі підвищило мінімальну зарплату до 2 600 злотих, або 16 500 гривень. У такий спосіб польські мінімальні зарплати за рік зросли на 15,6%.

Заробітчани з України додали приблизно 2,5% до ВВП Польщі, завдяки чому її економіка зросла на 22% з 2014 року.

Протягом 2019 року в Польщі виїхало рекордну кількість української молоді віком до 25 років.

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