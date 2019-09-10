Польща покарала "Газпром": у Євросуді ухвалили несподіване рішення

Суд Євросоюзу на вимогу Польщі скасував рішення Єврокомісії, яке дозволяло "Газпрому" постачати більше газу до Німеччини через газопровід OPAL.

Про це з посиланням на польський ресурс RMF24 повідомляє "Європейська правда".

"Це рішення було ухвалено з порушенням основ енергетичної солідарності", – вирішили судді з Люксембургу.

Йдеться про рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року, що дозволяло більш широке використання газопроводу OPAL, який пов'язує російський "Північний потік" із Німеччиною. До того росіяни використовували половину потужностей.

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У грудні 2016 року польський уряд подав до суду проти російської компанії. Там заявили, що рішення Єврокомісії "суперечить принципу диверсифікації джерел, шляхів постачання і управління ризиками збоїв або припинення поставок газу" і загрожує енергетичній безпеці Польщі.

"Суд встановив недійсність рішення Комісії про затвердження зміни системи встановлення винятків щодо використання газопроводу OPAL", – йдеться у постанові суду ЄС.

Теоретично Єврокомісія може подати апеляцію на рішення суду, але вона повинна бути обмежена лише юридичними питаннями, зазначено в матеріалі.

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