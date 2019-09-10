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10 вересня • оновлено в 23:00
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/ Ринки та компанії

Польща покарала "Газпром": у Євросуді ухвалили несподіване рішення

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Суд Євросоюзу на вимогу Польщі скасував рішення Єврокомісії, яке дозволяло "Газпрому" постачати більше газу до Німеччини через газопровід OPAL.

Про це з посиланням на польський ресурс RMF24 повідомляє "Європейська правда".

"Це рішення було ухвалено з порушенням основ енергетичної солідарності", – вирішили судді з Люксембургу.

Йдеться про рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року, що дозволяло більш широке використання газопроводу OPAL, який пов'язує російський "Північний потік" із Німеччиною. До того росіяни використовували половину потужностей.

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У грудні 2016 року польський уряд подав до суду проти російської компанії. Там заявили, що рішення Єврокомісії "суперечить принципу диверсифікації джерел, шляхів постачання і управління ризиками збоїв або припинення поставок газу" і загрожує енергетичній безпеці Польщі.

"Суд встановив недійсність рішення Комісії про затвердження зміни системи встановлення винятків щодо використання газопроводу OPAL", – йдеться у постанові суду ЄС.

Теоретично Єврокомісія може подати апеляцію на рішення суду, але вона повинна бути обмежена лише юридичними питаннями, зазначено в матеріалі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, переговори щодо транзиту російського газу між ЄС, Україною і Росією відбудуться 19 вересня 2019 року в Брюсселі.

Україна домовилася про постачання американського природного газу через Польщу.

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Тема
ринок газу
Місце
Польща
Тег
Газпром
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Н Олег
Н Олег
весь ОПАЛ лежит в Германии -- от терминала до чешской границы ... немцам придётся решать проблему -- как им у себя доставить и распределить российский газ? .... безусловно ...... чехам доставит неприятности ограничение поставок дешёвого газа? .... непременно ... какой результат получат поляки? --- ненависть к себе немцев и чехов --- именно это и трэба....
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Asiatour Asiatour
Asiatour Asiatour
Фуфло. Решение ниочём. Где взять «другой» газ?
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Германия и Еврокомиссия отменит это решение суда что два пальца об асфальт. Газопровод OPAL строился специально только для СП-1 и других подключений поставщиков не имеет, так что не ссыте в компот энергонезависимые.
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