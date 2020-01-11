"Готові укласти мир": Трамп відреагував на нові санкції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що нові санкції щодо Ірану сильно вдарять по їхній економіці.

Про це він сказав у суботу, 11 січня, коментуючи заходи, вжиті Вашингтоном після обстрілу Іраном американських військових баз в Іраку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я видав указ, що передбачає введення санкцій проти будь-якої фізичної або юридичної особи, зайнятої в будівельному, виробничому, текстильному або гірничодобувному секторах іранської економіки, або будь-якої особи, яка надає допомогу тим, хто бере участь у діяльності, яка підпадає під ці санкції. Цей указ матиме серйозний вплив на економіку Ірану, дозволяючи вводити потужні вторинні санкції щодо іноземних фінансових інститутів", – сказав Трамп.

За словами Трампа, дії "іранського режиму" становлять небезпеку для громадян США, а також для союзників і партнерів Вашингтона.

"Ці каральні економічні заходи діятимуть доти, доки іранський режим не змінить свою поведінку. Сполучені Штати готові укласти мир з усіма, хто прагне до нього", – підсумував лідер США.

Санкції проти Ірану

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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