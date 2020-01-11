"Готові укласти мир": Трамп відреагував на нові санкції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що нові санкції щодо Ірану сильно вдарять по їхній економіці.
Про це він сказав у суботу, 11 січня, коментуючи заходи, вжиті Вашингтоном після обстрілу Іраном американських військових баз в Іраку, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я видав указ, що передбачає введення санкцій проти будь-якої фізичної або юридичної особи, зайнятої в будівельному, виробничому, текстильному або гірничодобувному секторах іранської економіки, або будь-якої особи, яка надає допомогу тим, хто бере участь у діяльності, яка підпадає під ці санкції. Цей указ матиме серйозний вплив на економіку Ірану, дозволяючи вводити потужні вторинні санкції щодо іноземних фінансових інститутів", – сказав Трамп.
За словами Трампа, дії "іранського режиму" становлять небезпеку для громадян США, а також для союзників і партнерів Вашингтона.
"Ці каральні економічні заходи діятимуть доти, доки іранський режим не змінить свою поведінку. Сполучені Штати готові укласти мир з усіма, хто прагне до нього", – підсумував лідер США.
Санкції проти Ірану
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Іран випустив по військових базах США десятки балістичних ракет 8 січня. Однак це був не перший напад на американські об'єкти в Іраку.
При цьому через кілька годин в Ірані був збитий український літак, в результаті чого розгорівся міжнародний скандал – загинули 176 осіб.
Рано-вранці 8 січня держсекретар США Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віцепрезидет Майк Пенс прибули на нараду до Дональда Трампа через бомбардування Іраном американських військових баз в Іраку.
Збройні сили США, включаючи ракетні батареї протиповітряної оборони, по всьому Близькому Сходу були приведені у стан підвищеної готовності.
10 січня 2020 року США ввели нові санкції проти Ірану після ракетного обстрілу американських військових баз в Іраку.
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