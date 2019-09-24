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24 вересня • оновлено в 14:18
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Покарали за прострочення: борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" рекордно виріс

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Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" за невиконане рішення Стокгольмського арбітражу виріс на $250 млн. Так, Росія зобов'язана виплатити Україні вже $2,817 млрд.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за перші 6 місяців 2019 року, який опублікували у вівторок, 24 вересня.

"Трибунал призначив нетто суму, яку "Газпром" має сплатити на користь "Нафтогазу" у розмірі $2,560 млрд. На неї також нараховується пеня за прострочення платежу. Станом на 30 червня 2019 року нетто сума, яку Газпром має сплатити на користь Компанії після проведення взаємозаліку, сягає $2,817, враховуючи відсотки", – зазначається у документі.

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У "Нафтогазі" назвали тарифи на транзит російського газу

Так, борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" збільшився на 10%.

У "Нафтогазі" нагадують: "Газпром" покарали за те, що російська компанія в 2009-2017 роках не виконала умови мінімального обсягу транзиту газу. Російську компанію зобов'язали виплатити $4,674 млрд. Після взаємозаліку борг перед "Нафтогазом" зменшився до $2,56 млрд.

Звіт про борг "Газпрому"

Звіт про борг "Газпрому"

"Нафтогаз"

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" виріс

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" виріс

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Теми
Стокгольмське рішення по газу Поставки газу в Україну
Місце
Росія
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз"
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Хрюканы, побольше карманов к шароварам пришивайте
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Мир Миру
Мир Миру
Ага. Залишилась "дрібничка" - стягнути борг :- )))
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Вам надо думать не том что газпром вам "отдаст" ,а о том как вам отдавать 3млрд +% по госзайму России!
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Куцырь Дмитрий, Взятку януковичу давали? У него и берите.
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