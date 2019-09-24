Покарали за прострочення: борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" рекордно виріс

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" за невиконане рішення Стокгольмського арбітражу виріс на $250 млн. Так, Росія зобов'язана виплатити Україні вже $2,817 млрд.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за перші 6 місяців 2019 року, який опублікували у вівторок, 24 вересня.

"Трибунал призначив нетто суму, яку "Газпром" має сплатити на користь "Нафтогазу" у розмірі $2,560 млрд. На неї також нараховується пеня за прострочення платежу. Станом на 30 червня 2019 року нетто сума, яку Газпром має сплатити на користь Компанії після проведення взаємозаліку, сягає $2,817, враховуючи відсотки", – зазначається у документі.

Так, борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" збільшився на 10%.

У "Нафтогазі" нагадують: "Газпром" покарали за те, що російська компанія в 2009-2017 роках не виконала умови мінімального обсягу транзиту газу. Російську компанію зобов'язали виплатити $4,674 млрд. Після взаємозаліку борг перед "Нафтогазом" зменшився до $2,56 млрд.

Звіт про борг "Газпрому" "Нафтогаз"

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" виріс

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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