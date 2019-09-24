Покарали за прострочення: борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" рекордно виріс

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" за невиконане рішення Стокгольмського арбітражу виріс на $250 млн. Так, Росія зобов'язана виплатити Україні вже $2,817 млрд.
Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за перші 6 місяців 2019 року, який опублікували у вівторок, 24 вересня.
"Трибунал призначив нетто суму, яку "Газпром" має сплатити на користь "Нафтогазу" у розмірі $2,560 млрд. На неї також нараховується пеня за прострочення платежу. Станом на 30 червня 2019 року нетто сума, яку Газпром має сплатити на користь Компанії після проведення взаємозаліку, сягає $2,817, враховуючи відсотки", – зазначається у документі.
Так, борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" збільшився на 10%.
У "Нафтогазі" нагадують: "Газпром" покарали за те, що російська компанія в 2009-2017 роках не виконала умови мінімального обсягу транзиту газу. Російську компанію зобов'язали виплатити $4,674 млрд. Після взаємозаліку борг перед "Нафтогазом" зменшився до $2,56 млрд.
Звіт про борг "Газпрому"
"Нафтогаз"
Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" виріс
Як повідомляв OBOZREVATEL :
28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" щодо більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".
2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.
Водночас у НАК підкреслили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливо.
30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення боргу з російського газового монополіста. Крім того, швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.
5 червня Нідерландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часткою російського газового монополіста в його нідерландських дочірніх компаніях.
29 серпня 2019 року стало відомо, що "Газпром" вніс на рахунок Високого суду правосуддя Англії та Уельсу 345 мільйонів доларів забезпечувальних платежів у рамках суперечки з НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі.
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