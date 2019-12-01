"Північний потік-2": США готують потужний удар по помічниках Путіна

Конгрес США планує ввести санкції проти компаній з Німеччини та Швейцарії, які займалися будівництвом трубопроводу "Північний потік-2".

Як передає "Інтерфакс-Україна", обмеження можуть набути чинності вже до католицького Різдва, 25 грудня.

Зокрема, в правила, які обмежать доступ європейських компаній на американський ринок, може потрапити швейцарська Allseas, яка спеціалізується на укладанні під водою труб і кабелів.

Перебувають під загрозою також кілька німецьких компаній, які співпрацювали разом із російським "Газпромом".

Північний потік-2, ілюстрація

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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