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2 грудня • оновлено в 11:17
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/ Ринки та компанії

"Північний потік-2": США готують потужний удар по помічниках Путіна

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Конгрес США планує ввести санкції проти компаній з Німеччини та Швейцарії, які займалися будівництвом трубопроводу "Північний потік-2".

Як передає "Інтерфакс-Україна", обмеження можуть набути чинності вже до католицького Різдва, 25 грудня.

Зокрема, в правила, які обмежать доступ європейських компаній на американський ринок, може потрапити швейцарська Allseas, яка спеціалізується на укладанні під водою труб і кабелів.

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Перебувають під загрозою також кілька німецьких компаній, які співпрацювали разом із російським "Газпромом".

Північний потік-2, ілюстрація

Північний потік-2, ілюстрація

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Тема
Північний потік - 2
Місце
США
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Петров Игорь
Петров Игорь
...оригинально янки сделали унитазников,оцените красоту игры - если санкции будут введены, то, получается, что штаты дождались, пока в проект будут вложены почти все предусмотренные деньги, после чего его и зарубили...ущерб по максимуму.
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1
0
Харченко Вадим
Харченко Вадим
бу-га-га-га.."Китайцы сразу говорили: извините, нам этот газ не нужен" https://www.sibreal.org/a/29045444.html
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3
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Харченко Вадим, Радио Свобода...опять вкручивает куйню в вуха свiдомо MAHДАйнутой мpaзи...
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0
1
Харченко Вадим
Харченко Вадим
ха-ха-ха-ха-ха.."Мы строили-строили,и наконец,построили"..Скоро с рашней не то что сотрудничать-здороваться никто не будет..
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3
1

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