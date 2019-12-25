Після втручання Зеленського: озвучено прогноз цін на бензин в Україні

Ціни на бензин в Україні після зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками мереж АЗС можуть знизитися на 2 грн.

Про це в ефірі ObozTV розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, посилаючись на інформацію від учасників зустрічі з президентом.

Як повідомив Куюн, на нараді "погроз або істерик не було", проте Зеленський поцікавився – чому, коли долар зростав, ціни на пальне зростали, а коли долар впав на 15% за рік, то ціни не впали на 15%?

"Вранці у вівторок ми бачимо, що опустилися ціни на 50 копійок, навіть гривню. Але цей процес був і раніше, просто сьогодні він прискорився... Я думаю, що до Нового року ще буде зниження на 50 копійок або гривню... Для зростання цін однозначно немає жодних підстав. Питання в тому, наскільки вони будуть знижуватися. Мінус 2 грн щодо понеділка – це той горизонт, на який можна розраховувати", – пояснив він.

Як зазначив експерт, перекоси з цінами на бензин виникають через зростання тіньового ринку нафтопродуктів. Президент в обмін на зниження цін пообіцяв мережам АЗС допомогти у вирішенні їхньої проблеми.

"Зараз в кожному селі на кожній дорозі стоїть по білій газовій бочці, по дизельній бочці. Це все тіньовий нелегальний ринок, який працює без касових апаратів, без дозволів, без ліцензій", – підкреслив Куюн.

"На засіданні прозвучала обіцянка президента зайнятися вирішенням проблем ринку. 14 січня буде проведено нараду з силовиками щодо боротьби з нелегальними АЗС і міні-НПЗ. Ринок це почув і сказав – ок, якщо ви обіцяєте вирішити наші проблеми, які дозволять нам працювати нормально, ми будемо швидше на це реагувати", – додав він.

kp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зниження цін на бензин на тлі зміцнення курсу гривні відбувається повільними темпами, оскільки на паливному ринку низька конкуренція.

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