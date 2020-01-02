"Пенсійний вік доведеться підвищити": в Раді розповіли про нововведення

Голова комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що в Україні неминуче підвищення пенсійного віку. У Раді вже йдуть дискусії, як це буде.

За її словами, це доведеться робити, якими б "м'якими" не були реформи пенсійної системи. Про це вона сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що жовтень 2017 року виявився дуже стресовим для людей, коли їм перераховували пенсії. Тому ми проведемо індексацію в березні цього року і запустимо другу пенсію, а потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні в реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м'які варіанти ми не придумали, як би ми не старалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку", – заявила Третьякова.

За словами голови комітету, зараз це питання не стоїть на порядку денному уряду, але вже йдуть дискусії, як максимально полегшити долю людей.

"Я думаю, що Україні потрібно йти на дуже плавне підвищення пенсійного віку, наприклад, на 1 місяць на рік, починаючи з 2023 або 2025 року, інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію. Водночас – це не питання сьогоднішнього дня", – сказала Третьякова.

Пенсійний вік

Як повідомляв OBOZREVATEL :

В Україні в 2019 році повинні були запустити накопичувальні пенсії, рішення відстрочили;

Мінімальною пенсії не вистачає навіть на покупку найнеобхідніших товарів і послуг зі споживчого кошика;

З 2019 року перерахунок буде відбуватися автоматично з урахуванням зростання зарплат і цін;

Питання підвищення пенсійного віку залишився актуальним, але розглянуть його тільки після 2028 року.

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