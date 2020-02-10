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10 лютого • оновлено в 18:54
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Підробок 25%: в Україні почали масштабну перевірку меду

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Близько 20-25% меду, який перевіряють експерти в Україні, є фальсифікатом, непридатним для експорту. Цей продукт повертається на внутрішній ринок і продається українцям.

Про це заявив представник Української асоціації експортерів та переробників меду Едуард Кричфалуший, передає ТСН. Українські пасічники не реєструють господарства, щоб їх не обклали податками. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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Все, що вживає бджола, потім знаходять у меді. Разом із корисними ферментами там трапляються пестициди та антибіотики.

Натуральний мед повинен на 80% складатися з фруктози і глюкози, 19% припадає на воду і лише 1% – це ферменти бджоли, пилок, прополіс і віск.

Підробок 25%: в Україні почали масштабну перевірку меду

"Один з найпопулярніших методів підробки – викачування недозрілого меду. Ви заплатите за нього, як за справжній, але користі в ньому нуль. Є й інша схема, з додаванням дешевих китайських сиропів", – дізналися журналісти.

При цьому найчастіше підробляють мед дорогий і дефіцитний: липу і акацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні провели масштабне дослідження, яке засвідчило, що серед виробленого масла кожна п'ята пачка є фальсифікатом.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
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