"Підлаштувалась під РФ": у нового омбудсмена знайшли бізнес у Криму

Новопризначена Уповноважена з прав людини, обрана до Верховної Ради від "Народного фронту", Людмила Денисова є однією з контролерів компанії, яка після анексії Росією півострова була перереєстрована на російську податкову.

Крім того, дві її дочки також значаться серед засновників ще п'яти кримських компаній, передає Bihus.Info.

Як зазначається, до анексії півострова Денисова володіла чвертю будівельної компанії "Кримзалізобетон". 12 січня 2015 року вона була перереєстрована в окупованому Сімферополі відповідно до російського законодавства.

Її засновником в Єдиному держреєстрі юросіб Російської Федерації значиться українська ТОВ "Тріора", 25% статутного капіталу якої внесла Денисова.

Після окупації, в листопаді 2014 року на російську податкову була перереєстрована ще одна пов'язана з Денисовою компанія - "Севастопольмарінсервіс".

Правда, на місце омбудсмена в складі засновників увійшла її дочка Олена Титаренко.

Крім цього, Олена Титаренко є співвласницею кримських ТОВ "Промтекстиль", "Бізнес Альянс" і "Дігаймер", які займаються виробництвом тканин, будівництвом і орендою нерухомості.

Крім того, молодша дочка Денисової Олександра Квітко теж володіє половиною ТОВ "Фірма Д.Е.В", що спеціалізується на здачі в оренду нерухомого майна.

Журналісти проекту зазначають, що російська ТОВ "Будівельна компанія" Кримзалізобетон "відсутній в деклараціях Людмили Денисової за 2015 і 2016 роки.

Раніше "Обозреватель" повідомляв як у Криму обходять санкції, щоб вести бізнес в окупації.