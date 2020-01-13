"Зашморг на шиї": Україна жорстко відповіла Австрії за захист "газопроводу Путіна"

Посол України в Австрії Олександр Щерба порівняв російський газопровід "Північний потік-2" із зашморгом на шиї України.

Так він відповів главі МЗС Австрії, який виступив проти санкцій США, введених для проєкту РФ. Про це посол написав у Facebook.

"Шановний пане міністр Шалленберг, з усією повагою, "Нордстрім-2" "впливає" на інтереси України приблизно так, як зашморг "впливає" на дихання. Ставити зараз існування української труби в залежність від російської доброї волі – погана ідея. Цієї доброї волі нема", – написав Щерба.

Санкції проти "Північного потоку-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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