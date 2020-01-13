"Зашморг на шиї": Україна жорстко відповіла Австрії за захист "газопроводу Путіна"

Посол України в Австрії Олександр Щерба порівняв російський газопровід "Північний потік-2" із зашморгом на шиї України.
Так він відповів главі МЗС Австрії, який виступив проти санкцій США, введених для проєкту РФ. Про це посол написав у Facebook.
"Шановний пане міністр Шалленберг, з усією повагою, "Нордстрім-2" "впливає" на інтереси України приблизно так, як зашморг "впливає" на дихання. Ставити зараз існування української труби в залежність від російської доброї волі – погана ідея. Цієї доброї волі нема", – написав Щерба.
Санкції проти "Північного потоку-2"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
17 грудня 2019 року американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
У ніч на 21 грудня Трамп підписав оборонний бюджет, ввівши санкції проти Росії.
Стало відомо, що російські кораблі не зможуть продовжити будівництво "Північного потоку-2" замість швейцарських, які припинили участь у проєктах через санкції.
Російський "Газпром" сподівається, що зможе добудувати газопровід "Північний потік-2" в обхід України до кінця 2020 року.
Однак глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що судно для укладання труб, необхідне для завершення газопроводу "Північний потік-2" в обхід України, Росія зможе побудувати не раніше, ніж через чотири роки.
Російська Федерація нібито самостійно завершить будівництво газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував санкції проти трубопроводу "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України.
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