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13 січня • оновлено в 13:11
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"Зашморг на шиї": Україна жорстко відповіла Австрії за захист "газопроводу Путіна"

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Посол України в Австрії Олександр Щерба порівняв російський газопровід "Північний потік-2" із зашморгом на шиї України.

Так він відповів главі МЗС Австрії, який виступив проти санкцій США, введених для проєкту РФ. Про це посол написав у Facebook.

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"Шановний пане міністр Шалленберг, з усією повагою, "Нордстрім-2" "впливає" на інтереси України приблизно так, як зашморг "впливає" на дихання. Ставити зараз існування української труби в залежність від російської доброї волі – погана ідея. Цієї доброї волі нема", – написав Щерба.

Санкції проти "Північного потоку-2"

Санкції проти "Північного потоку-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Санкції проти Росії Північний потік - 2
Особа
Олександр Щерба
Місце
Україна
Теги
посол Міністерство закордонних справ України
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Я не заметил в этом заявлении "жёсткости" - похоже, что когда щерба писал этот документ, он размазывал по своёму ры,лу слёзы ))
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1
0
Junio Van
Junio Van
ccут чубатые мавпы
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"остаточный прощавай" все ближе
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4
1

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