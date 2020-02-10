В Україні масово перевірять одержувачів субсидій: хто може втратити допомогу

Під час перевірки державою одержувачів субсидій та інших соціальних виплат в Україні допомоги можуть позбутися ті, хто на неї заслуговує.

Причина у "підводних каменях", що є в Законі "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", який президент України Володимир Зеленський підписав 19 грудня 2019 року, йдеться в публікації НВ. Нагадаємо, виплати українцям будуть надаватися лише після того, як держава перевірить їхні банківські рахунки, рухоме й нерухоме майно, а також чи їздили вони за кордон.

Мета згаданого закону, з одного боку – забрати зайву бюрократію у спілкуванні людей з державою, а з іншого – скоротити загальну кількість одержувачів пенсій, субсидій та інших соціальних виплат. Відповідно, зберегти в такий спосіб гроші в бюджеті.

Що і як перевірятимуть

Інспекція стосуватиметься всіх державних виплат: пенсій, допомог, пільг, субсидій, соціальних стипендій та інших, що забезпечуються з державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування.

Верифікація буде проводитися в три етапи: в момент звернення громадянина за допомогою, під час здійснення виплат і вже після надання держдопомоги.

Електронна платформа братиме інформацію про отримувача соціальних виплат з різних баз даних та реєстрів. Планується, що ця платформа отримає доступ до банківських рахунків та даних Державної прикордонної служби про перетин кордону. Перевірятимуться також і відомості щодо всіх виплат та пільг, які отримує людина.

"Збиратимуть дані щодо володіння нерухомістю, транспортними засобами, все, що стосується руху коштів на банківських рахунках, дані про закордонні поїздки, заробітну плату та інші доходи, великі покупки тощо. Проте держава не зможе повною мірою чітко визначити добробут та доходи претендентів на державну допомогу. Адже тіньові доходи відслідкувати важко. Так само, як і витрати, здійснені в готівковій формі", – пояснив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Є "підводні камені"

Експерт зазначає, що частину фактів незаконного отримання виплат виявити все-таки вдасться. Але і тут є "підводні камені": можливі ситуації, коли, за формальною ознакою, субсидій та інших соціальних виплат будуть позбавлені особи, які справді їх потребують. Адже інформація в базах може виявитися неточною чи неповною.

"Крім того, людина може отримувати допомогу від родичів чи мати давні заощадження, внаслідок чого втратить соціальні виплати", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомоги, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні організують масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало значний доступ до особистих даних громадян.

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