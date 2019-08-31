"Перетворює на радіоактивну пустелю": стало відомо про нову загрозу для Криму

Анексований Крим через кілька років може перетворитися на радіоактивну пустелю. Росія повним ходом налагоджує переробку радіоактивних матеріалів на "Кримському титані".

Окупанти на завод звозять фосфати із Сирії. Від звичайних вони відрізняються тим, що при їх переробці відбувається виділення радіоактивних елементів, зокрема, урану. Про це пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його даними, із сирійських фосфатів можна виділити 300 грам урану на метричну тонну. А факт завантаження "Кримського титану" саме цими матеріалами підтверджує НП, яка днями сталась на підприємстві.

"Справа в тому, що напередодні стало відомо про тимчасову зупинку роботи одного з цехів заводу "Кримський титан" і збільшенні обсягів води, що подається до кислотонакопичувача. Раніше в Севастопольському відділенні Державного океанографічного інституту імені Зубова був зафіксований різкий стрибок кислотності в даному районі з 7,5% в лютому, до 11,3% до кінця травня. Якраз тоді, коли за наявною інсайдерської інформації на "Кримський титан" і стали поставлятися сирійські фосфати", – пише Коваленко.

До серпня, каже він, процес переробки фосфатів переріс в чергову екологічну катастрофу, яку на відміну від порушення радіаційного фону, непомітного не озброєним оком, вже не приховати.

"Що ж, окупанти продовжують перетворювати півострів Крим не просто в військову базу, а як в гірших постапокаліптичних видіннях, випалену радіацією мілітаризовану зону", – підбиває підсумок Коваленко.

У Криму почали переробляти радіоактивні фосфати

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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