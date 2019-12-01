Перерахують пенсії, подорожчають долар і газ: що чекає українців у грудні

В Україні останній місяць року запам'ятається подорожчанням долара, введенням в обіг нових гривень і підвищенням пенсій. Крім того, з початком зими традиційно зростають ціни на газ.

Детальніше про те, як життя українців зміниться в грудні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Нові ціни на газ

Вартість блакитного палива взимку зростає. Холоднішає, зростає споживання. А чим вище попит, тим дорожче товар. Зараз в середньому сім'ї платять близько 7 грн за кубометр. Ціни можуть відрізнятися залежно від регіону (різні витрати на транспортування).

Газ в Україні Pixabay

Кабінет міністрів запропонував фіксовану ціну на всю зиму – близько 8 грн за куб. Тобто кожен кубометр подорожчає приблизно на 1 грн. "Кожен українець з сьогоднішнього дня може підключитися до спеціальної програми" Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ в платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду. Це рекордно низька ціна для опалювального сезону за останні два роки", – заявив прем'єр Олексій Гончарук в кінці листопада.

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич відзначає: таке подорожчання пов'язане в першу чергу з ситуацією на газовому ринку в Європі.

"Так, вартість виросте, і вона повинна вирости. Нам треба розуміти, що сезонне коливання цін буде відбуватися відповідно до того, як воно йде на європейському ринку. Взимку газ дорожчий, а влітку дешевий. Але тут треба дивитися в залежності від коливання ціни на спотовому ринку в Європі", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

Перерахують пенсії

Одне з найприємніших нововведень грудня – перерахунок прожиткового мінімуму. В результаті виростуть і розміри пенсій. Так, розмір мінімальної виплати підвищать з 1564 грн до 1638 грн. Розмір максимальної пенсії виросте на 740 грн і становитиме 16 380 грн.

Пенсії в Україні Pixabay

До речі, найвищі пенсії в Україні отримують ті, хто мав особливі права. Це судді у відставці, нардепи на заслуженому відпочинку. Їх виплата може досягати більше 20 тис. грн. Уже кілька років в Україні діє обмеження – ніхто не має право отримувати пенсію вище 10 прожиткових мінімумів. На даний момент це 1497 гривень.

За підрахунками OBOZREVATEL, щоб отримати максимальну пенсію, простому українцеві необхідно платити внески із зарплати, яка в сім разів вища за середню. За останніми даними, це близько 72 тис. грн. Однак і українці із середнім достатком мають шанс подумати про майбутню старість.

Додаткові вихідні

В останньому місяці 2019-го буде відразу два робочих вихідних. Так, 25 грудня (середа) буде вихідний у зв'язку з католицьким Різдвом.

Вихідні – 10 днів: 1, 7, 8, 14, 15, 22, 25 (середа), 29, 30 (понеділок) і 31 грудня (вівторок).

В суботи 21 і 28 грудня будуть робочі дні. Таким чином українці компенсують додаткові вихідні дні.

Нові гроші

Національний банк України введе в обіг ще дві нові монети – номіналом 5 і 10 гривень. Запуск монети в 5 гривень заплановано на 20 грудня 2019 року. Дата введення в обіг металевих 10 гривень чітко не визначена – поки відомо, що це станеться в 2020 році.

На внутрішній стороні монет будуть зображені ті ж персони, що і на банкнотах – Богдан Хмельницький на 5 гривнях і Іван Мазепа на монеті 10 гривень. Монети будуть мати рівне ставлення з банкнотами. Обмінювати їх буде не потрібно. Однак поступово НБУ паперові 5 і 10 гривень виведе з обороту.

Новий курс долара

Є два варіанти, що буде з курсом долара в грудні, зазначає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "З огляду на існуючі тенденції ринку, динаміку гривні можна прогнозувати виключно дискретно", – розповідає експерт.

Перший – якщо до кінця року збережеться приплив валюти (іноземці купують боргові папери). У такому випадку курс гривні збережеться в діапазоні 24-25 грн/$. "Ці кошти нерезидентів і повернення активів будуть надходити для осідання капіталу в очікуванні великої приватизації, відкриття ринку землі, концесійних проєктів та інших інвестиційних цілей", – роз'яснює експерт.

Ситуація може навіть покращитися. Якщо, наприклад, МВФ заявив, що готовий підписати з Україною чергову кредитну програму, або, наприклад, після зустрічі Нормандської четвірки з'являться передумови до розв'язки війни проти РФ на Донбасі.

У другому випадку, до кінця року приплив капіталу може або сповільнитися, або призупинитися, і тоді курс гривні може потрапити в зону 26-27 грн/$. Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб прогнозує: збережеться високий попит нерезидентів на держоблігації, і активний продаж валюти напередодні новорічних і різдвяних свят.

"У ці дні людям традиційно потрібна гривня, вони купують подарунки і накривають святкові столи. Серед негативних факторів – невизначеність із кредитом МВФ і високий сезонний попит на імпорт енергоносіїв. У цілому, ці фактори будуть врівноважувати один одного. Долар залишиться поблизу поточних рівнів, буде коливатися в діапазоні 23,75-24,25 грн", – пояснює Іосуб.

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