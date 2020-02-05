"Перепис" лісів України: Верховна Рада підтримала важливий законопроєкт

Верховна Рада ухвалила за основу в першому читанні законопроєкт №2379 про проведення в Україні національної інвентаризації лісів.

Документ на засіданні у середу, 5 лютого, підтримали 374 народних депутата, з них 233 – від фракції "Слуги народу". (Щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Автори законопроєкту зазначають, що за час незалежності облік лісів в Україні проводився лише двічі: в 1996 і 2011 роках. І зараз немає актуальної інформації про ліси. "При цьому, процедура ведення державного лісового кадастру та обліку лісів на основі узагальнення даних лісовпорядкування не дозволяє отримати статистично достовірні оцінки показників", – сказано в пояснювальній записці.

Мета законопроєкту – створити в Україні законодавчі умови для проведення інвентаризації лісів. Для цього будуть внесені зміни до Лісового кодексу.

Скільки коштуватиме "лісовий перепис"

Передбачається, що щороку на інвентаризацію лісів потрібно буде витрачати близько 9 млн гривень. В тому числі, 2 млн – на утримання постійного персоналу, і 3 млн гривень – на оплату праці тимчасових працівників, які будуть проводити обстеження лісів.

В окремі роки доведеться витрачати від 7,7 млн до 12,6 млн гривень – це буде залежати від необхідності покупки програмного забезпечення, приладів, обладнання та автомобільної техніки.

Захист лісів

Як повідомляв OBOZREVATEL, екологи заявили, що законопроект №0873 про заборону на суцільну вирубку лісів на гірських схилах Карпатського регіону знімає мораторій на проведення рубок і дозволяє використовувати для заготівлі і вивезення гусеничні трактори.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зажадав відсторонити керівника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерія Мургу. Як пояснив глава Кабміну в Facebook, причина полягає в численних випадках незаконного вирубування лісів в регіоні.

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