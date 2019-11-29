Кремль просував прямі поставки: Оржель розкрив деталі "таємних" переговорів щодо газу з РФ

Росія на останніх газових переговорах з Україною у Відні (Австрія) просувала "пакетні домовленості", що включають, зокрема, прямі поставки в країну блакитного палива.
Про це міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, який брав участь у зустрічі, заявив у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Він наголосив, що про новий етап переговорів європейські партнери України були проінформовані.
Переговори щодо газу з Росією
Колаж
"Коли уряд почав працювати, ми були в досить складному становищі. На складах не було достатньо вугілля. Ми дійсно могли потрапити в так звану газову війну зовсім в інших умовах", – сказав міністр про передумови зустрічі. За його словами, ситуація була виправлена, що поставило Україну в сильнішу позицію на переговорах із росіянами.
Олексій Оржель
Скрін відео
"Ніхто не приховує, що російська сторона пропонує "пакетну домовленість". Вона говорить, що транзитний контракт, обсяги, безпосередньо прямі поставки. А з нашого боку дуже аргументована позиція щодо виконання арбітражного рішення", – додав Оржель.
Він зазначив, що рішення у переговорах у результаті повинно бути комплексним, "вироблена спільна позиція, яка буде прийнятна для всіх сторін".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".
Росії присудили виплатити штраф 4,63 млрд доларів за недозавантаження української труби. З урахуванням раніше ухваленого рішення за контрактом на постачання "Газпром" має доплатити українській стороні 2,56 млрд доларів. "Газпром" оскаржив це рішення у шведському суді.
2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. При цьому в НАК наголосили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливе.
30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста боргу. При цьому швейцарська влада уже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується вже у вересні 2019 року.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.
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