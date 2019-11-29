Кремль просував прямі поставки: Оржель розкрив деталі "таємних" переговорів щодо газу з РФ

Росія на останніх газових переговорах з Україною у Відні (Австрія) просувала "пакетні домовленості", що включають, зокрема, прямі поставки в країну блакитного палива.

Про це міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, який брав участь у зустрічі, заявив у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Він наголосив, що про новий етап переговорів європейські партнери України були проінформовані.

Переговори щодо газу з Росією Колаж

"Коли уряд почав працювати, ми були в досить складному становищі. На складах не було достатньо вугілля. Ми дійсно могли потрапити в так звану газову війну зовсім в інших умовах", – сказав міністр про передумови зустрічі. За його словами, ситуація була виправлена, що поставило Україну в сильнішу позицію на переговорах із росіянами.

Олексій Оржель Скрін відео

"Ніхто не приховує, що російська сторона пропонує "пакетну домовленість". Вона говорить, що транзитний контракт, обсяги, безпосередньо прямі поставки. А з нашого боку дуже аргументована позиція щодо виконання арбітражного рішення", – додав Оржель.

Він зазначив, що рішення у переговорах у результаті повинно бути комплексним, "вироблена спільна позиція, яка буде прийнятна для всіх сторін".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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