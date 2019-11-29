Не політична, а європейська: Оржель озвучив умови України для Росії про ціну на газ

Потенційні прямі поставки газу з РФ в Україну, які пропонує Кремль під час переговорів, можуть бути тільки не за політичною ціною.
На такій позиції наполягає українська сторона, заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Коли ми говоримо зараз із російською стороною, то у нас дуже чітка, відверта і чесна позиція: ми говоримо, що якщо ми з вами й можемо домовлятися про прямі поставки, якщо потенційно, у комплексі, у пакеті з транзитом, тому що так Росія ставить питання, таку умову, то ціна обов'язково повинна бути прив'язана до європейського індикатора", – сказав він.
Переговори щодо газу з Росією
Колаж
Оржель додав, що Україна в жодному разі не може більше отримати "політичну" ціну на газ.
"Ми повинні брати індикатор Європи, і якщо в Європі ціна знижується, а, згідно з відповідними оцінками, в Європі найближчим часом можливе збільшення пропозиції та інфраструктури LNG, ми, відповідно, прив'язуємося формульно до ціни Європи", – зазначив міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".
Росії присудили виплатити штраф 4,63 млрд доларів за недозавантаження української труби. З урахуванням раніше ухваленого рішення за контрактом на постачання "Газпром" має доплатити українській стороні 2,56 млрд доларів. "Газпром" оскаржив це рішення у шведському суді.
2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. При цьому в НАК наголосили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливе.
30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста боргу. При цьому швейцарська влада уже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується вже у вересні 2019 року.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.
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