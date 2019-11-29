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30 листопада • оновлено в 11:18
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/ Ринки та компанії

Не політична, а європейська: Оржель озвучив умови України для Росії про ціну на газ

4.4т
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Потенційні прямі поставки газу з РФ в Україну, які пропонує Кремль під час переговорів, можуть бути тільки не за політичною ціною.

На такій позиції наполягає українська сторона, заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Коли ми говоримо зараз із російською стороною, то у нас дуже чітка, відверта і чесна позиція: ми говоримо, що якщо ми з вами й можемо домовлятися про прямі поставки, якщо потенційно, у комплексі, у пакеті з транзитом, тому що так Росія ставить питання, таку умову, то ціна обов'язково повинна бути прив'язана до європейського індикатора", – сказав він.

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Переговори щодо газу з Росією

Колаж

Оржель додав, що Україна в жодному разі не може більше отримати "політичну" ціну на газ.

"Ми повинні брати індикатор Європи, і якщо в Європі ціна знижується, а, згідно з відповідними оцінками, в Європі найближчим часом можливе збільшення пропозиції та інфраструктури LNG, ми, відповідно, прив'язуємося формульно до ціни Європи", – зазначив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Поставки газу в Україну ринок газу
Особи
Савік Шустер Олексій Оржель
Місце
Україна
Теги
Економіка України видео газ Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
договаривайся - не договаривайся , а будет так , как скажет Путин
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Только если цена на газ в Европе подскочить не нойте пожалуйста, что Россия вам должна уменьшить цену на наз, мы ведь напрямую у России покупаем.
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Чан Джеки
Чан Джеки
по политически то значит -об.ебос-по путински.
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