Перегляд тарифів 'Укрзалізниці' можливий тільки після реформування, це має вирішувати НКРТ, – нардеп Скічко

Питанням тарифів має займатися не "Укрзалізниця" як монополіст, а окрема структура – Нацкомісія з питань регулювання транспорту.

Про це в інтерв’ю виданню “Економічна правда” розповів народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко.

За його словами, Міністерство інфраструктури обіцяло розробити проєкт закону про Нацкомісію з питань регулювання транспорту.

Вони проводили переговори, вивісили в себе навіть на сайті, але з моменту відкликання пройшло вже півроку, а документ так і не був зареєстрований. Тому ми пішли своїм шляхом – в серпні зареєстрували його від депутатського корпусу”, – розповів нардеп.

Він додав, що по цьому питанню вже було проведено декілька робочих нарад і два круглих столи, а далі проєкт закону буде обговорюватися на Комітеті.

"Я буду зі свого боку максимально проштовхувати його, тому що вважаю, що це надзвичайно необхідний законопроєкт, базовий для галузі. Значна частина зауважень бізнесу мені здається правильною, і я буду їх відстоювати в комітеті. Нині головне – пройти комітет, а далі вже винесення в зал”, - розповів Скічко.

Також народний депутат розповів про своє бачення виведення "Укрзалізниці" із кризи. За словами політика, для цього потрібно ухвалити закон про залізничний транспорт і провести оптимізацію адміністративного апарату.

Він стверджує, що адміністративний апарат компанії надзвичайно роздутий, також надзвичайно роздуті зарплати і є багато дублюючих функції. "Потрібно проводити реформу "Укрзалізниці" безпосередньо через розділення на різних операторів. І підготовку до цього можна проводити без ухвалення закону про залізничний транспорт”, - додав Олександр Скічко.