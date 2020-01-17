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17 січня • оновлено в 03:58
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Пенсія в Україні: як вийти на відпочинок у 60 років і не втратити стаж

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В Україні багато людей, які працюють, залишаться без пенсій. Щорічно середній стаж 60-річних скорочується, а вимоги до нього ростуть. Тож багатьом доведеться працювати до 63 і 65 років.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Через вісім років в Україні лише половина 60-річних зможе вийти на пенсію. Решті, підрахували у Мінсоці, доведеться працювати до 63 і 65 років. Такі прогнози найперше стосуються тих, кому зараз близько 30-40 років і хто все ще не поспішає заробляти стаж. Якщо після 50 виправити ситуацію вже не вийде, то в 30 ще є шанси подбати про майбутнє.

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Головна проблема – українці працюють неофіційно, трудяться "фрілансерами", їздять на сезонні заробітки і мало турбуються про своє майбутнє. Вже зараз така ситуація призвела до величезного дефіциту у Пенсійному фонді. Зібраних внесків із тих, хто працює, недостатньо.

Вимоги щодо стажу зростають щороку. Якщо зараз треба мати щонайменше 27 років стажу, вже через вісім років "норма" складе 35 років. Детальніше з вимогами можна ознайомитися за допомогою інфографіки OBOZREVATEL.

Пенсія в Україні: як вийти на відпочинок у 60 років і не втратити стаж

Як отримати пенсію в 60 років:

  • працювати офіційно щонайменше 35 років;

  • отримувати "білу" зарплату.

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Коли і кому вигідно купувати стаж

Відсутні місяці можна купити у податковій. У 2020-му один рік "варто" 24,9 тис. Грн. Купувати стаж вигідно тільки тим, хто заробив на пенсію вище 2 тис. Грн. Якщо, наприклад, не вистачає п'ять років, доведеться заплатити відразу 124,6 тис. Грн.

Як вважається вартість року:

  • Мінімальна зарплата × 22% × 2

Є ще один варіант – добровільно платити ЄСВ щомісяця ще до того, як виповнилося 60 років. Тоді розмір платежу складе 22% мінімальної зарплати, тобто всього 1039 грн. Найпростіша порада: якщо ви знаєте, що вам не вистачить стажу, і все ще працюєте неофіційно, наполягайте на оформленні або шукайте легальну роботу.

Навіть кілька років роботи неофіційно може позбавити права на пенсію в 60 років.

Пенсія в Україні

Пенсія в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2028-му тільки близько половини (45%) 60-річних зможуть вийти на пенсію вчасно. Іншим через брак стажу доведеться працювати до 63 або 65 років.

В Україні глава парламентського Комітету з питань соціальної політики від "Слуги народу" Галина Третьякова зареєструвала законопроект про нову пенсійну реформу. Кожному українцеві доведеться платити додатковий внесок за рахунок зарплати в обмін на другу пенсію.

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Читайте всі новини по темі "Пенсійна реформа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Пенсійна реформа Пенсія в Україні
Місце
Україна
Тег
Накопичувальна пенсія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А самое смешное что из 100% мужчин до 60ти доживает не больше половины)))зачем платить то налоги если потом до пенсии все равно не доживешь?)))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А нафига мне ваш стаж???социальную пенсию и так дадут и она будет не на много ниже официальной))))а те 2000 что вы отнимет у меня налогами лучше я була складывать себе на старость и скоплю больше чем вы мне предлагаете за мои налоги)))Так что я лишний раз убедился что абсолютно правильно делаю что не плачу никаких налогов и работаю не официально)зачем платить если на вашу пенсию все равно жить нельзя?????)))))))а социальная на 500гр меньше официальной)))))))
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