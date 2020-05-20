Пенсійні правила в Україні можуть змінити: в Раді розглянуть законопроєкт про стаж

Українцям можуть дозволити виходити на пенсію за "старими правилами" і для розрахунку розміру виплати використовувати будь-які 60 місяців стажу до 2000 року. Відповідний законопроєкт під номером 0972 розглянуть на засіданні Верховної Ради 20 травня.

У першій редакції в документі також зазначалося, що жінки у віці від 55 років, яких звільнили і які мають хоча б 30 років стажу, можуть достроково вийти на пенсію, але розмір виплати за кожен місяць, якого бракує до повного пенсійного віку, зменшать на 0,5%. Ці правила діяли до 1 січня 2015 року. У такому вигляді документ підтримали нардепи ще у 2014-му, але тоді на той час президент Петро Порошенко повернув документ до Ради без свого підпису.

У новій редакції, яку готували вже "Слуги народу", норму про достроковий вихід на пенсію виключили, при цьому всім українцям дозволили при розрахунку пенсії використовувати "старі правила". Така норма, згідно з документом, має діяти до 1 січня 2022 року.

Що це може дати?

Припустимо, двом українцям з однаковим стажем та заробітком протягом усього періоду їхньої трудової діяльності призначили пенсію за "старими" і "новими" правилами.

За "старими" правилами для обчислення пенсії українець використав свій заробіток за 5 років (60 місяців) роботи поспіль до 1 липня 2000 року, який, припустимо, вп'ятеро перевищував середній заробіток в Україні (коефіцієнт заробітку 5 × 60 = 300), а також обов'язково подав дані за весь заробіток після 2000 року, припустимо, 180 місяців роботи із середньою зарплатою. Загальна сума коефіцієнтів заробітків за 20 років (240 місяців) складе число 480 (300 + 180 = 480). Відповідно середній коефіцієнт заробітку для обчислення пенсії складе цифру 2 (480/240 = 2).

За "новими правилами" можна було використовувати дані за весь свій заробіток за 15 років (180 місяців) роботи після 1 липня 2000 року, який дорівнює середньому заробітку в Україні. Відповідно, середній коефіцієнт заробітку для обчислення пенсії другої особи складе цифру 1. Тобто у другому випадку розмір пенсії буде вдвічі меншим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка працюватиме поруч із чинною солідарною. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!