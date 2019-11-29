Доведеться змінювати закони: у Зеленського зважилися на серйозний крок щодо пенсій для "ДНР" і "ЛНР"

Пенсії на окуповані Россією території Донецької і Луганської області може доставляти ОБСЄ.

Про це сказав голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає "Українське радіо". За його словами, для цього доведеться змінювати закони. Зараз люди можуть отримувати пенсії лише на підконтрольних Україні територіях (їм треба перетнути лінію розмежування і підтвердити свої паспортні дані). Але є проблема з тими, хто фізично не може виїхати за межі ОРДЛО.

"Ці питання порушувалися. Були пропозиції від облдержадміністрацій, залучення фахівців ОБСЄ, які б підтверджували документально, що ті особи, які не можуть через фізичні можливості перетинати лінію розмежування, але вони дійсно є, вони мають право на отримання пенсійного забезпечення, щоби нам міжнародні організації допомагали документально отримувати на тих територіях документи й передавати їх до органів Пенсійного фонду", – сказав Кириленко.

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За його словами, ОБСЄ може взяти на себе функцію доставки пенсій на окуповані території.

"Це пропрацьовується. Для цього потрібні зміни у законодавстві. Наразі законодавство діє так, що людина має бути особисто ідентифікована. Якщо від неї надається довіреність, то вона має бути надана на українській території українським нотаріусом (приватним або державним), але за вимогами українського законодавства", – сказав Кириленко.

Пенсії для Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 листопада стало відомо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованого Росією Донбасу.

В Україні пропонують виплачувати пенсії жителям ОРДЛО. Йдеться про більш ніж мільйон осіб. У Верховній Раді вже зареєстрували проєкт закону, і якщо його ухвалять, то вітчизняний бюджет порідшає мінімум на 2 мільярди доларів.

8 травня стало відомо, що Кабінет міністрів може позбавити соціальних виплат і пенсій громадян України, які отримали російські паспорти у так званих "ДНР" і "ЛНР".

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