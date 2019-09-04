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4 вересня • оновлено в 04:27
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"Пекельні вози": в мережі показали, на чому возять пасажирів у "Л/ДНР"

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Піарний проект з автопромом у "Л/ДНР", де під виглядом автобусів "Донбас" повинні були випускати російські "ПАЗики", провалився.

Пасажирів в "республіках" возять на іржавому металобрухті. На цей факт звернув увагу блогер Денис Казанський.

"Піар проект із нібито донецькими автобусами "Донбас", які насправді були просто російськими Пазік, потихеньку згорнули. Набрехав, кинути - в цьому вся суть "Л/ДНР". Так і будуть далі їздити вулицями іржаві корита. Старий транспорт гниє, а новий тепер нема за що купити", – написав Казанський у Twitter.

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Він прикріпив сполучення мешканців Макіївки, які скаржаться на загрозливий стан транспорту.

"Це просто якийсь пи*дець, хлопці. І таких по всьому місту все більше. Де там "Донбас", нібито місцевого виробництва? Все?" – пишуть люди.

Людей возять на металобрухті

Людей возять на металобрухті

Денис Казанський

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ДНР" вз 1 вересня підняли вартість комунальних послуг. Питання зростання вартості житлово-комунальних послуг для населення, команда Дениса Пушиліна просувала ще навесні цього року, в зв'язку з тим, що Росія скоротила фінансування "молодої республіки".

Через похмурих перспектив вугільних шахт ОРДЛО і невдачі в економічній сфері "маленьких вугільних швейцарій" в ОРДЛО змінили курс пропаганди. Тепер замість "економічної" родзинки "Донбас-годувальник" візитною карткою ОРДЛО, стала культура.

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Тема
Новини Донецька і Донецької області
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Тег
Донецька область
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