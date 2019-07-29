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"Паніка!" Данія поставила під загрозу грандіозний проект Путіна

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Відсутність дозволу Данії на прокладку в її територіальних водах газопроводу "Північний потік-2" ставить під загрозу його своєчасний запуск.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Financial Times.

Датська компанія, яка повинна узгодити маршрут прокладки газопроводу, зволікає з прийняттям рішення і не схвалює запропоновані проекти. Один зі співрозмовників видання зазначає, що Данія має прийняти план будівництва не пізніше серпня, бо в іншому випадку запуск "Північного потоку-2" не відбудеться до кінця 2019 року, як це заплановано.

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"Це викликає заклопотаність, або навіть паніку", - сказало інше джерело, близьке до проекту "Північний потік-2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Данія, яка раніше відмовила у видачі дозволу на будівництво "Північного потоку-2" і запросила додаткову експертизу, видала перший дозвіл на прокладку іншого газопроводу Baltic Pipe.

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Місце
Данія
Тег
Північний потік - 2
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hunt andres
hunt andres
Не тарахтите. Загогулина в 34 км обойдется Газпрому в лишнюю НЕДЕЛЮ. Не получается СУГС, однако:-)
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Молодец так держать.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Своевременный....Посмеяло...Животные...его запустят...Также как построили мост...А вы будете как всегда сосать.
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Сироткин Андрюха, высасывать перемоги)
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