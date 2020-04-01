Падіння цін на нафту з початку 2020 року стало рекордним в історії

Падіння вартості нафти за підсумками перших трьох місяців 2020 року виявилось рекордним за всю історію. Ціна Brent з початку року впала на 65,6%, WTI – на 66,5%.
При цьому вартість сировини продовжує знижуватися. Вартість червневих ф'ючерсів (контрактів щодо майбутніх поставок) на сорт Brent на Лондонській біржі на 8 ранку за Києвом склала $25,83 за барель, що на $0,52 (1,97%) нижче ціни за підсумками торгів у вівторок, передає "Інтерфакс".
Вартість нафти WTI на травень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі трохи піднялася – на $0,03 (0,15%), до $20,51 за барель.
Ціни на нафту
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.
Через розрив договору з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
У Росії трапився черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня, вартість долара подолала психологічну позначку в 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.
Всього за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією й обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.
Цінову нафтову війну між Росією та Саудівською Аравією шведський економіст Андерс Аслунд охарактеризував як особистий конфлікт глави "Роснафти" Ігоря Сечіна з наслідним принцом Мухаммедом ібн Салманом.
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