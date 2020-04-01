Падіння цін на нафту з початку 2020 року стало рекордним в історії

Падіння вартості нафти за підсумками перших трьох місяців 2020 року виявилось рекордним за всю історію. Ціна Brent з початку року впала на 65,6%, WTI – на 66,5%.

При цьому вартість сировини продовжує знижуватися. Вартість червневих ф'ючерсів (контрактів щодо майбутніх поставок) на сорт Brent на Лондонській біржі на 8 ранку за Києвом склала $25,83 за барель, що на $0,52 (1,97%) нижче ціни за підсумками торгів у вівторок, передає "Інтерфакс".

Вартість нафти WTI на травень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі трохи піднялася – на $0,03 (0,15%), до $20,51 за барель.

Ціни на нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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