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1 квітня • оновлено в 09:49
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Падіння цін на нафту з початку 2020 року стало рекордним в історії

1.1т
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Падіння вартості нафти за підсумками перших трьох місяців 2020 року виявилось рекордним за всю історію. Ціна Brent з початку року впала на 65,6%, WTI – на 66,5%.

При цьому вартість сировини продовжує знижуватися. Вартість червневих ф'ючерсів (контрактів щодо майбутніх поставок) на сорт Brent на Лондонській біржі на 8 ранку за Києвом склала $25,83 за барель, що на $0,52 (1,97%) нижче ціни за підсумками торгів у вівторок, передає "Інтерфакс".

Вартість нафти WTI на травень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі трохи піднялася – на $0,03 (0,15%), до $20,51 за барель.

Ціни на нафту

Ціни на нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

  • Через розрив договору з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • У Росії трапився черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня, вартість долара подолала психологічну позначку в 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всього за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією й обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

  • Цінову нафтову війну між Росією та Саудівською Аравією шведський економіст Андерс Аслунд охарактеризував як особистий конфлікт глави "Роснафти" Ігоря Сечіна з наслідним принцом Мухаммедом ібн Салманом.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Тег
нафта
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