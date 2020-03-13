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13 березня • оновлено в 13:23
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Путін заявив, що його коробить від зарплат у держкомпаніях РФ

3.1т
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що його коробить від зарплат іноземних топ-менеджерів, які в російських держкорпораціях отримують по "мільйону рублів в день". Але зробити з цим він нічого не може.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству ТАСС За словами Путіна, замінити іноземців у Росії немає ким, оскільки вони працюють ефективніше за росіян.

Путін про зарплати

Путін про зарплати

"Так, мене самого це коробить, чесно вам скажу. Але не так все просто, як здавалося б на перший погляд. Я вже там на цей рахунок з ними розмовляв. Відповідь яка? Там же вони наймають велику кількість іноземних фахівців – вони працюють ефективно, і вони чогось варті на ринку, на міжнародному ринку праці. Вони змушені їх брати і платити їм зарплату, яку їхні послуги, їх робота коштує на міжнародному ринку праці. Якщо їм платити, то вони як начальники повинні отримувати більше", – сказав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідемія коронавирусу загрожує завдати нищівного удару по економіці Китаю, що обернеться великими фінансовими втратами і для Росії.

Економічна криза і санкції, накладені на Росію після анексії Криму, відкинули доходи звичайних росіян на 13 років назад – до рівня 2007 року.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що збільшити доходи росіян до 2020 року в два рази, як це планували в 2008 році, не вдалося через те, що "це були попередні плани".

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Зарплати у Росії Криза в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
зарплата Новини Росії
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фил филька
фил филька
"...Если им платить, то они как начальники должны получать больше" или обос так перепутал или я ничего не понял)
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