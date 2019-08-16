Останнє попередження: у Зеленського розповіли, що чекає на "євробляхи"

Президент Володимир Зеленський ініціював законопроект, який відтермінує введення штрафів для водіїв на "єврономерах" до кінця 2019 року. Це стане "останнім відтермінуванням", після цього всі, хто не зареєструє авто, змушені будуть платити штрафи.

Про це в інтерв'ю "Ліга.нет" заявив майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" і претендент на посаду глави транспортного комітету Владислав Криклій. "Президент ініціював законопроект, яким пропонується відтермінувати до кінця року дату початку застосування штрафних санкцій за несвоєчасне розмитнення автомобілів на єврономерах", – пояснив він.

twimg.com

Криклій вважає, що у "багатьох просто немає документів на машини", тому вони і не можуть їх зареєструвати. Всі охочі вже внесли митні платежі та отримали українські номери.

"Коли закінчиться період без штрафів, будемо сідати і на цифрах дивитися кількість реєстрацій. Якщо зараз немає охочих реєструватися, чому вони повинні з'явиться через півроку? Тому, я думаю, що це останнє відтермінування", – заявив політик.

Які штрафи введуть:

за водіння машини на єврономерах – 8 500 грн;

повторне протягом року водіння – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8 500 грн;

від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

від 30 діб – 170 000 грн.

Як писав OBOZREVATEL, 8 листопада 2018 року Верховна Рада підтримала нові правила розмитнення автомобілів із європейською реєстрацією в Україні. Закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об'єму. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і більше 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно € 50 і € 100. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і більше 3500 куб. см – € 75 і € 150.

Також Рада ввела великі штрафи за порушення правил ввезення таких автомобілів на територію України. Власники машин на єврономерах не згодні з низкою положень цих законів, через що в багатьох регіонах України проходили акції протесту.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся