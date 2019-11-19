Зазнає збитків? "Ощадбанк" витратив 443 млн на зарплати і премії для своїх топів

З початку 2019 року зарплати і премії в "Ощадбанку" виросли на 443 млн грн – до 3,2 млрд. В основному, за рахунок винагородження топ-менеджменту.

При цьому установа показує багатомільярдні збитки. Про це повідомляє сайт нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубинського dubinsky.pro. "За 9 місяців 2019 року витрати державного "Ощадбанку" на зарплати і премії склали 3,2 млрд грн. За аналогічний період минулого року 2,8 млрд грн. Приріст 443 млн або 16%. Операційні витрати збільшилися на 1 млрд до 7 млрд. При цьому активи банку різко скоротилися з 217,7 до 208,1 млрд грн", – сказано в матеріалі.

За даними ресурсу, кредитний портфель банку "просів" на 2,4 млрд до 65 млрд грн. А непокритий збиток склав 33 млрд грн.

"Банк активно скорочує відділення і звільняє співробітників, при цьому витрати на зарплату тільки ростуть. В основному за рахунок винагородження топ-менеджерів. З початку цього року "Ощад" ліквідував 159 відділень. Починаючи з 2014 року кількість відділень банку скоротилася з 5529 до 2471", – сказано в публікації.

В "Ощаді" підняли витрати на зарплати для топів

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський звинуватив організаторів відбору на посаду Держсекретаря Мінекономрозвитку в його зриві після того, як у фінал не вийшов "потрібний" претендент.

Рада НБУ продовжила повноваження свого чинного глави Богдана Данилишина.

Печерський райсуд Києва на прохання прокуратури заарештував рахунки клієнтів банку "Глобус".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!