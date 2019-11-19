Головна Новини
19 листопада • оновлено в 17:30
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Зазнає збитків? "Ощадбанк" витратив 443 млн на зарплати і премії для своїх топів

419
Читати матеріал російською

З початку 2019 року зарплати і премії в "Ощадбанку" виросли на 443 млн грн – до 3,2 млрд. В основному, за рахунок винагородження топ-менеджменту.

При цьому установа показує багатомільярдні збитки. Про це повідомляє сайт нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубинського dubinsky.pro. "За 9 місяців 2019 року витрати державного "Ощадбанку" на зарплати і премії склали 3,2 млрд грн. За аналогічний період минулого року 2,8 млрд грн. Приріст 443 млн або 16%. Операційні витрати збільшилися на 1 млрд до 7 млрд. При цьому активи банку різко скоротилися з 217,7 до 208,1 млрд грн", – сказано в матеріалі.

За даними ресурсу, кредитний портфель банку "просів" на 2,4 млрд до 65 млрд грн. А непокритий збиток склав 33 млрд грн.

Новини
"П*здять наші гроші": Дубинський прийшов на перевірку поліграфом у "потворних" кросівках за ₴11 тисяч

"Банк активно скорочує відділення і звільняє співробітників, при цьому витрати на зарплату тільки ростуть. В основному за рахунок винагородження топ-менеджерів. З початку цього року "Ощад" ліквідував 159 відділень. Починаючи з 2014 року кількість відділень банку скоротилася з 5529 до 2471", – сказано в публікації.

В "Ощаді" підняли витрати на зарплати для топів

В "Ощаді" підняли витрати на зарплати для топів

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський звинуватив організаторів відбору на посаду Держсекретаря Мінекономрозвитку в його зриві після того, як у фінал не вийшов "потрібний" претендент.

Рада НБУ продовжила повноваження свого чинного глави Богдана Данилишина.

Печерський райсуд Києва на прохання прокуратури заарештував рахунки клієнтів банку "Глобус".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Банківська система" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань Андрій Довгань
Тема
Банківська система
Особа
Олександр Дубінський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги