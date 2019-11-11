"Оплачуєте їм зброю!" Союзник України влаштував скандал через "Північний потік-2"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував будівництво газопроводу "Північний потік-2". Він заявив, що Європа, купуючи у Росії газ, оплачує нову зброю для її армії.

За його словами, газопровід підірве енергетичну безпеку Європи та збільшить залежність континенту від РФ. Про це він сказав у інтерв'ю британському виданню Financial Times.

"Як прямо говорять деякі люди, "Північний потік-2" – це оплата нашими європейськими грошима озброєнь для Росії. Засмучує, коли ми бачимо, що такий проєкт користується такою підтримкою з боку ключових держав-членів ЄС", – сказав Моравецький.

Він також розкритикував ідею зближення з Росією, заявивши, що Європа не може вдавати, що нічого не трапилося в Україні, Білорусі або Грузії. "Ми дуже підтримуємо співпрацю з мирною і демократичною Росією, але Росія не мирна і досить агресивна на своїх кордонах", – сказав він.

"Газова карта" Європи

Матеуш Моравецький висловився про "Північний потік-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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