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11 листопада • оновлено в 10:52
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"Оплачуєте їм зброю!" Союзник України влаштував скандал через "Північний потік-2"

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував будівництво газопроводу "Північний потік-2". Він заявив, що Європа, купуючи у Росії газ, оплачує нову зброю для її армії.

За його словами, газопровід підірве енергетичну безпеку Європи та збільшить залежність континенту від РФ. Про це він сказав у інтерв'ю британському виданню Financial Times.

"Як прямо говорять деякі люди, "Північний потік-2" – це оплата нашими європейськими грошима озброєнь для Росії. Засмучує, коли ми бачимо, що такий проєкт користується такою підтримкою з боку ключових держав-членів ЄС", – сказав Моравецький.

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Він також розкритикував ідею зближення з Росією, заявивши, що Європа не може вдавати, що нічого не трапилося в Україні, Білорусі або Грузії. "Ми дуже підтримуємо співпрацю з мирною і демократичною Росією, але Росія не мирна і досить агресивна на своїх кордонах", – сказав він.

"Газова карта" Європи

"Газова карта" Європи

Матеуш Моравецький висловився про "Північний потік-2"

Матеуш Моравецький висловився про "Північний потік-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Північний потік - 2
Особа
Матеуш Моравецький
Місце
Польща
Тег
транзит газу
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кретенизм так и плещет из него. Какая к черту разница через укрогтс перекачивать газ или через СП-2 если продавец в любом случае - Россия?
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4
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Спроси любого Европейца в любой стране Евросоюза, кто такой Матеуш Моравецкий, 10 из 10 скажет что в первый раз слышит эту фамилию. =) Вот и цена его заявлениям.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Провосеков Матвей:"Спроси любого Европейца в любой стране Евросоюза, кто такой Матеуш Моравецкий, 10 из 10 скажет что в первый раз слышит эту фамилию. " Точно. А Гитлера знали все.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Союзники Украины лают, а союзники России Поток строят. Кому вонять, а кому дело делать
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6
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Кристина Стефанова:"Союзники Украины лают, а союзники России Поток строят. Кому вонять, а кому дело делать". Мадам, осмелюсь поинтересоваться, кто такие союзники России? :) И потом, Вы же латышка ...по матери, а так отзываетесь о своей стране - вонять.
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