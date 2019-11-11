"Оплачуєте їм зброю!" Союзник України влаштував скандал через "Північний потік-2"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував будівництво газопроводу "Північний потік-2". Він заявив, що Європа, купуючи у Росії газ, оплачує нову зброю для її армії.
За його словами, газопровід підірве енергетичну безпеку Європи та збільшить залежність континенту від РФ. Про це він сказав у інтерв'ю британському виданню Financial Times.
"Як прямо говорять деякі люди, "Північний потік-2" – це оплата нашими європейськими грошима озброєнь для Росії. Засмучує, коли ми бачимо, що такий проєкт користується такою підтримкою з боку ключових держав-членів ЄС", – сказав Моравецький.
Він також розкритикував ідею зближення з Росією, заявивши, що Європа не може вдавати, що нічого не трапилося в Україні, Білорусі або Грузії. "Ми дуже підтримуємо співпрацю з мирною і демократичною Росією, але Росія не мирна і досить агресивна на своїх кордонах", – сказав він.
"Газова карта" Європи
Матеуш Моравецький висловився про "Північний потік-2"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проєкту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проєкту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проєкт поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до Газової директиви.
8 листопада парламент Німеччини провалив голосування щодо пом'якшення Газової директиви для російського "Північного потоку-2".
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