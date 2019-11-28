Офіціант із села перевів "Слузі народу" мільйони: партія Зеленського влипла в новий скандал

Партія "Слуга народу" вляпалася в черговий скандал. НАЗК опублікувало звіт із 1299 сторінок, де вказані всі, хто дав гроші на партію та вибори. Серед "благодійників" є і кандидати в депутати, фейкові підприємці, скандально відомі бізнесмени і навіть обвинувачені в обготівковуванні.

У деяких випадках президентська партія просто використовувала паспорти жителів сіл, щоб оформити на них фірму-одноденку і поповнити свій рахунок від чужого імені.

OBOZREVATEL вивчив документ і підготував серію матеріалів про те, хто дав гроші "слугам народу" і як справжні покровителі партії зникли за компаніями-одноденками.

У першій частині ми розповімо, як простий робітник із села перетворився в заможного мільйонера і "пожертвував" партії Володимира Зеленського цілий статок.

Фіктивна партія: хто переводить мільйони "слугам"

Ціла низка компаній "подарувала" "слузі" близько $6 тисяч кожна. Деякі з них робили більше 20 переказів, і кожен на суму трохи менше 150 тисяч грн. Це спосіб уникнути фінансового моніторингу – не показувати джерело доходу. Якщо переводити більше, банк зобов'язаний провести перевірку.

Серед таких компаній: "Ярославова реклама", "Інтернет трафік", "Веб маркет компані". Всіх їх об'єднують не тільки пов'язані з рекламним ринком назви, але і дата створення – 21 березня 2019 року, всього за кілька місяців до парламентських виборів.

Статутний фонд: від 1,5 до 2 тис. грн. Отримати їх послуги неможливо. У них немає ні сайтів, ні номерів телефонів, ні сторінок у соцмережах. Більше того, OBOZREVATEL обдзвонив зазначені при реєстрації номери телефонів. Всі виявилися неробочими. А за місцем реєстрації, найчастіше – звичайні житлові будинки. Як, наприклад, цей:

Також ми вирушили в зазначений при реєстрації офіс "Ярословової реклами". На вулиці Вільямса, 4, дійсно розташована офісна будівля. Але про таку фірму тут ніколи не чули. Охоронець заявив: такої компанії тут немає і не було.

Спілкування з охоронцем будівлі дивіться у відео:

Підприємство зареєстроване на якогось Ярослава Кузка. Відповідно до реєстру Youcontrol, він прописаний у селі Черепин Черкаської області на вулиці Назаровській (номер будинку не вказуємо з етичних міркувань).

Всього згадана компанія перевела "Слузі народу" 6,6 млн грн десятками переказів. Але от заковика в тому, що існує "Ярославова реклама" тільки на папері.

Інформація про фірму Скріншот

OBOZREVATEL вдалося зв'язатися з "мільйонером" Ярославом і його мамою – Наталею Петрівною Кузко. Виявилося, що "бізнесменові" 23 роки і працює він офіціантом у ресторані. Жодних мільйонів у сім'ї немає. "Син тільки з армії повернувся, які мільйони", – здивувалася мати спонсора "слуги".

Сам Ярослав про компанію "Ярославова реклама" не чув. А на питання про те, де молодий чоловік знайшов таку суму, він заявив, що гроші нікому не переказував.

Найчастіше паспорти для оформлення фіктивних компаній купують за $100-200. Після запитання про те, чи не передавав він кому-небудь свій паспорт, Ярослав відповів: "здається, ні".

Через півгодини після розмови з OBOZREVATEL молодий чоловік уже сам подзвонив у видання – щоб уточнити ім'я та прізвище журналіста. Також цього разу Ярослав заявив: "просто не знаю, з ким розмовляю ось так і відповідаю". Мовляв, може, переказував гроші, а може, і не переказував.

– Але вам 23 роки, ви працюєте в ресторані, дуже сумнівно, що у вас могли б знайтися "зайві" 6,6 млн грн, – уточнив журналіст.

– Ви розумієте, я зараз на роботі, а ви телефонуєте. Не можу поки говорити, – відповів молодий чоловік.

Мама "мільйонера" працювала директором сільського клубу в селі Черепин, а син після того, як минулого року повернувся з армії, виїхав до Києва і влаштувався в ресторан. Мабуть, уже в столиці він і завів знайомства з тими, хто оформив на нього компанію "Ярославова реклама".

Жодних послуг ця фірма не надає. У всякому разі, замовити їх допомогу неможливо. Номер, на який зареєстрована сама компанія, відключений.

Схожа ситуація і з "Інтернет трафік", "Веб маркет компані". Всі оформлені на жителів сіл або дрібних міст, ніхто раніше не займався бізнесом. І, цілком імовірно, ні про які мільйони для "слуг" вони навіть не знають.

Юрист "Опори" Ольга Коцюруба розповідає OBOZREVATEL: за чинним законом притягнути до відповідальності саму партію дуже складно. Розпорядник фонду всього лише повинен перевірити, чи є податковий борг у фірми, яка надсилає гроші. На цьому вся верифікація закінчується.

А щоб правоохоронцям довести, що була змова і що гроші дійсно переводилися нелегально, потрібно заздалегідь проводити "негласні" слідчі дії, записувати розмови, показання та доводити зв'язок керівництва партії з тим, хто відправив мільйони.

"Закон однозначно потрібно змінювати. А далі питання дискусійне. Потрібні повноваження правоохоронним органам, щоб розслідувати і довести злочини. Як саме змінювати, цим повинні займатися ДБР, спеціальний підрозділ національної поліції – потрібно дискутувати й ухвалювати рішення", – прокоментувала Коцюруба.

Хто справжній спонсор партії

"Слуга народу" заявляла про "нову" політику і нові підходи. Нібито прозоро проводила кампанію. Але в результаті, попалася на старій схемі. Замість того, щоб показати справжніх спонсорів, знову ввели фейкові фірми, втягнули в схему приїжджих до Києва офіціантів і гастарбайтерів.

У результаті виникає питання: хто ж насправді виділяв мільйони? Можливо, наближені до Офісу президента олігархи? А в іншому випадку, навіщо потрібно було йти на злочин, брехати виборцям і НАЗК.

У наступних публікаціях OBOZREVATEL опублікує імена тих, хто стоїть за фейковими підприємцями, а також назве політиків, які за гроші отримували довіру "партії".

Всього "слуги" отримали понад 330 млн грн! І це тільки офіційно. Також ми звертаємося в НАЗК із проханням розслідувати джерела поповнення бюджету партії і притягти відповідальних до відповідальності.

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