Один з ключових керівників "Нафтогазу" заразився коронавірусом

Директор з інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу Андрій Фаворов заразився коронавірусом.

Про це його батько Михайло Фаворов сказав в ефірі російської радіостанції Ехо Москви. Михайло Фаворов – відомий лікар-епідеміолог, заступник гендиректора з питань науки Міжнародного інституту вакцин при ООН.

Андрій Фаворов

"Поки я був у Туреччині, мій син знаходився тут у нас вдома в Атланті, а потім полетів на роботу в Україну. Він працює в Україні. Ми не можемо точно сказати, в якому з двох літаків, в якому аеропорту або де відбулося зараження, але якщо він прилетів в середу до Києва, то в суботу він відчув нездужання, відчув, що у нього піднялася температура, поміряв, було близько 38-ми, і почався ось цей дуже характерний сухий "гавкаючий" кашель. Це багаторазово описаний симптом цього захворювання", – сказав Фаворов.

Крім цього у Фаворова були інші симптоми – ломота в суглобах, головний біль, сильна слабкість. Фаворов здав аналіз та отримав позитивний результат – коронавірус підтвердився.

Новина доповнюється...

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram