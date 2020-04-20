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21 квітня • оновлено в 01:47
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/ Ринки та компанії

Обвал цін на нафту: з'явилася перша реакція Росії

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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав різкий обвал цін на нафту 20 квітня "картельною змовою".

Відповідний пост колишній російський прем'єр ввечері в понеділок опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"З урахуванням нашого досвіду в газовій сфері пропонуємо продавати нафту за принципом take or pay. Готові обговорювати цей варіант із нашими партнерами", – додав політик.

Медведєв назвав обвал вартості нафти картельною змовою

Медведєв назвав обвал вартості нафти картельною змовою

Колаж

Користувачі мережі засипали пост глузливими коментарями. "Спи Дімо, спи", "Жалюгідний", "Грошей немає, але ви тримайтеся", "Якщо ці питання Радбез вирішує, то треба боятися", "Не плануєте нафту бочками населенню продавати?" "Убозтва ви ходячі, товариші президенти", – пишуть коментатори.

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 квітня слідом за обвалом ціни на нафту марки WTI до мінусових показників різко знизилася і вартість російської Urals.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Теги
Новини Росії політика цены нафта
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Santi Amonito
Santi Amonito
Запахло 91-м?... Горби в курсе.
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Економіка Ринки та компанії

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