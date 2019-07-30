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Обурливі масштаби: в Україні влаштували масові обшуки митників

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ДФС разом із Державним бюро розслідувань та ГПУ 30 липня влаштували обшуки на митному посту "Аеропорт "Київ" у Жулянах", в приміщенні Запорізької митниці, на митному посту "Запоріжжя-аеропорт".

Причина – посадові особи Київської міської митниці нібито пропустили через митний контроль літак однієї з авіакомпаній, не здійснивши у належний спосіб його перевірку і не оформивши його відповідно до процедури, заявила на своїй сторінці у соцмережі перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.

Аеропорт Дніпра

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"Зараз проводимо досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – встановлюємо обставини вчинення кримінального правопорушення", – заявила Ольга Варченко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • У тіньовій команді президента Володимира Зеленського – справжній пул колишніх співробітників митних органів, яких за Януковича називали "королями контрабанди".

  • Володимир Зеленський зажадав звільнення низки митників у тих областях, де раніше "заробляли" члени його команди, а закінчив чистку в. о. глави Фіскальної служби.

  • На контрабанді заробляють мільярди: гроші пливуть у кишені можновладців і "кураторів".

  • У деяких регіонах України від команди "Зе" представлені колишні співробітники митних органів. Більшість із них потрапляли в корупційні скандали.

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Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
літак розмитнення
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