Обікрав держбанк і вийшов сухим із води: чим закінчилася масштабна афера Омельяненка

Колишній глава наглядової ради Укргазбанку Олексій Омельяненко за 2008-2014 роки вкрав із цієї фінустанови сотні мільйонів гривень. Однак у результаті досі залишився безкарним.

Вийшов сухим із води

Як ідеться у розслідуванні telegra.ph, гроші, які були надані банку від НБУ у вигляді рефінансування, він перенаправив на фіктивні компанії, через надані кредити. Підписантом усіх кредитних договорів із боку Укргазбанку була людина Омельяненка – заступник голови правління Валерій Ткаченко.

На рахунки підконтрольних підприємств вивели приблизно 2 107,8 млн гривень. Основні компанії, які фігурували в цій схемі й мали пряме відношення до Омельяненка: "Київміськбуд-1 ім. Загороднього", ТОВ "Плесецький гранітний кар'єр", ТОВ "Нова енергія свiту", ТОВ "Шалс".

Усі його корупційні доручення в банку виконував Валерій Ткаченко, за допомогою якого у 2009 році було виведено сотні мільйонів гривень.

НБУ не хотів узгоджувати Ткаченка на позицію заступника голови правління АБ "Укргазбанк", через те, що він не відповідав критеріям і вимогам встановленими ст. 42 ЗУ "Про банки і банківську діяльність": відсутність банківського стажу і велика перерва в трудовій діяльності. Він навіть не мав робочого місця у фінустанові, а всі питання вирішував "своїм підписом" без відома колективу.

За 2008-2010 роки на рахунки компаній Омельяненка було виведено 5 млрд гривень кредитних коштів. Усі ці позики виявилися проблемними і не повернулися до Укргазбанку. Лише офіційно підтверджено нанесення фінустанові шкоди на суму приблизно 4 млрд грн.

Державна аудиторська служба України провела три позапланові аудиторські перевірки щодо 58 епізодів одержання кредитних коштів підконтрольних Олексію Омельяненку. Так, було завдано збитків Укргазбанку в розмірі 2,155 млрд гривень.

Також розслідується низка інших епізодів щодо заволодіння коштами банку через видані кредити підконтрольним підприємствам.

У підсумку директори й засновники фіктивних компаній не понесли жодної серйозної відповідальності. На ексчиновника відкрили кримінальне провадження, але він досі на волі.

Чим відомий Омельяненко

Фірма "Укрконцепт", яка, за версією слідства, належала Олексію Омельяненку, заборгувала Укргазбанку 127,5 млн грн! Але на цьому співробітники держустанови не зупинилися.

Також глава наглядової ради банку, як повідомляють у Нацполіції, за його рахунок оплачував оренду приміщень, якими фінансова установа не користувалася, і платив фіктивним фірмам за ремонт у них. "Шляхом перерахування коштів за оренду приміщень, якими фактично банк не користувався, і проведення в них ремонту на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного підприємства було відправлено 39 млн грн", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Олексій Омельяненко довгий час користувався авторитетом і в політичних, і в релігійних колах. Він був членом правлячої тоді Партії регіонів, організував громадську організацію "День Хрещення Русі", жертвував великі суми православної церкви на той момент Московського патріархату (зараз Російська православна церква в Україні). На сайті патріархату розміщували хвалебні матеріали на адресу чиновника, але після скандалу з розкраданням коштів всі згадки видалили.

Правда, окремі священнослужителі РПЦ в Україні навіть після арешту Омельяненка продовжили молитися за його звільнення. І не дарма. Печерський районний суд, який і до цього відрізнявся спірними рішеннями, 3 червня змінив запобіжний захід. Якщо раніше банкір повинен був заплатити заставу в розмірі понад 90 млн грн (сума прирівнюється до масштабів розкрадань), то зараз його відпустили просто "під чесне слово".

Водночас Омельяненко пообіцяв попереджати, якщо змінюватиме місце проживання або роботи, і не спілкуватися зі свідками у своїй же справі. Таке рішення ухвалила суддя Світлана Смик. Що цікаво, ще 30 травня її колега заставу продовжила, але Смик постановила інакше.

У підсумку покарання за величезні розкрадання горе-банкір так і не поніс. Гроші залишилися у нього, а рішення суду сміливо можна назвати символічним.

Довідка OBOZREVATEL:

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