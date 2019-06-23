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Новий курс долара в Україні: аналітики озвучили прогноз

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В Україні курс долара до кінця червня може знизитись на 20-30 коп./$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, вартість може скласти 26-26,1 грн / $. Причин для такої ситуації кілька, але головна – сезонні фактори. Аграрії заробляють високі експортні виручки, потім продають їх на внутрішньому ринку. В результаті підвищується пропозиція валюти. А чим більше доларів продають, тим дешевше він коштує.

Аналітик Максим Пархоменко вважає, що вже до кінця червня курс досягне позначки в 26 грн / $, проте опуститися нижче не вийде. Національний банк почав скуповувати "надлишки" валюти на ринку, поповнюючи свої резерви. Їх можна буде використовувати в ситуації, коли тенденція розгорнеться Ан-180 градусів. Тому, вважає Пархоменко, психологічна позначка залишиться непорушною.

Новий курс долара в Україні: аналітики озвучили прогноз

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Фінансовий експерт Єгор Комов вважає, що у долара є всі шанси опуститися до 25,9 грн / $. Такий сценарій аналітик вважає "досить імовірним". "Червень – хороший місяць. Були проблеми, пов'язані в першу чергу з початком місяця, новинами з пропозицією введення контрольованого дефолту. Зараз ситуація стабілізувалася. Думаю, 25,9-26,2 грн / $ – найбільш ймовірний діапазон", – розповідає Комов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн / $, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн / $. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн / $ (в грудні – 32 грн / $), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн / $ (33,8 грн / $ в кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
доларгривнякурс валют
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