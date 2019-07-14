Новий курс долара в Україні: аналітики назвали вартість

В Україні курс долара до 22 липня перебуватиме близько 25,6 грн/$. Вартість долара буде коливатися в діапазоні 10-20 коп./$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Поточні позиції долара, відзначають опитані експерти, легко пояснити впливом сезонних факторів. Влітку енергоресурси, які Україна купує за долари, дешевшають. А продукція АПК, яку продаємо за долари, приносить високі виручки. Це збіглося зі сприятливою кон'юнктури на зовнішніх ринках. Високі ціни дозволяють експортерам заробляти більше.

Курс долара оглядач

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб впевнений: долар як мінімум ще один тиждень буде знаходитися на відмітках нижче психологічного рівня.

"Готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,7/26,1 грн/$", – прогнозує аналітик.

Зниження і зростання близько поточних оцінок свідчать про те, що валюта "намацала" рівень свого тимчасового рівноваги. Однак, рано чи пізно сезонні фактори ревальвації поступляться своїми позиціями девальваційних факторів.

Аналітик Володимир Мазуренко також позитивно оцінює перспективи найближчих семи днів. Він упевнений, що гривня має шанси на зміцнення до нового рекорду в 25,5 грн/$. "Думаю, ми підходимо до моменту мінімального цього року курсу. Після вже гратимуть інші фактори. Критичний імпорт, повернення ПДВ, переклад дивідендів. Тому вже до кінця літа матимемо близько 26,5 грн/$", – прогнозує аналітик.

Фінансовий експерт Єгор Комов також вважає, що курс долара буде знаходиться нижче психологічної позначки в 26 грн/$, проте експерт вважає, що найбільш вірогідний рівень – 25,7 грн/$. "Все залежить від позиції НБУ і настроїв на ринку. Якщо НБУ не буде скуповувати надлишки, можемо отримати навіть певне зміцнення. Але, швидше за все, готівковий курс буде на рівні близько 25,7 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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