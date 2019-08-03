Новий курс долара в Україні: аналітик спрогнозував вартість

В Україні курс долара на готівковому ринку коливається близько 25,2 грн/$, а вже через тиждень, до 10 серпня, може скласти близько 25,4 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. "Ситуація на валютному ринку мінятися не буде. Бачимо в серпні сезонні фактори девальвації, але з іншого боку є і більш вагомі ревальваційні чинники. Продати долар можна буде і дешевше, ніж за 25 грн/$, а купити за 25,4 грн/$ ", – прогнозує експерт.

гривня 24tv.ua

Чому дешевшає долар:

високі ціни на український експорт;

валютні надходження від перекладів заробітчан;

стабільна політична ситуація;

попит на українські цінні папери з боку інвесторів;

низький бізнес-сезон.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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