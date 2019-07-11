Новий курс долара в Україні: аналітик назвав межу

В Україні курс долара до 17 липня буде коливатися біля позначки в 25,8 грн/$.

Про це OBOZREVATEL заявив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо збереження курсу долара до гривні поблизу поточних значень. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,7/26,1 грн", – вважає експерт.

Скільки коштує валюта

Так, з минулого четверга офіційний курс долара знизився з 26,04 грн до 25,70 грн (-1,3%). Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 25,79/25,82 до 25,80/25,83 (+ 0,04%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках за тиждень змінилися з 25,79/26,06 до 25,77/26,10 (-0,1% / + 0,2%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем розширився з 1,0% до 1,3% за рахунок зниження курсу покупки з одночасним зростанням курсу продажу.

"Зниження долара з середини минулого тижня, на початку нинішньої змінилося його відновленням, в результаті чого американська валюта виявилася в середньостроковому коридорі 25,5-26,0 грн, де і буде перебувати в найближчому майбутньому", – прогнозує експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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