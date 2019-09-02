Новий Кабмін Гончарука: хто стоїть за міністрами

Українцям презентували новий Кабінет міністрів. Кількість віце-прем'єром скоротили з шести до двох, частина міністерств закрили, а для самого молодого члена уряду створили нове відомство.

Про те, хто стоїть за новими призначеннями – в матеріалі OBOZREVATEL.

Михайло Федоров, 28 років. Віце-прем'єр-міністр України - міністра цифровий трансформації

Зв'язки: Сергій Трофимов, Олексій Данилов

Михайло Федоров родом із Запоріжжя. Він починав з розміщення рекламних листівок в ліфтах, а потім почав просувати компанії в соціальних мережах. Поступово його фірма доросла до Діджитал-агенства.

У політику Федоров збирався вже давно. Ще в 2014-му він балотувався від партії Геннадія Балашова "5.10". У команді Зеленського Федоров займався всією рекламою в мережі, телеграм-каналами, створив цілу мережу по просуванню кандидата.

Михайло Федоров

У команді Зеленського Федорова підтримує перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов і заступник секретаря РНБО Олексій Данилов. Отримавши місце в першійї десятці списку, Федоров почав просувати ідею створення цифрового міністерства і захотів у виконавчу владу.

У цифровій комітет Ради він проллобіровал вихідців із Запоріжжя, свого колишнього співробітника. Сам же конкурував з групою Гончарука, намагаючись зайняти крісло в Кабміні. І спроби виявилися успішними. Зараз у 28-річного міністра не тільки посадва, а й свої люди в профільному комітеті.

Андрій Загороднюк, 44 роки. Міністр оборони

Зв'язки: Ігор Коломойський, Юрій Гусєв (губернатор Херсонської області)

Андрій Загороднюк за короткий час став позаштатним радником президента Володимира Зеленського. Крім того, разом з членом Зе! Команди Айварас Абромавичус він увійшов до наглядової ради "Укроборонпрому". Тепер же "нафтовик в третьому поколінні" (як він себе називає) зайняв посаду міністра оборони.

Зайняти посаду йому допомогли глава фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія і губернатор Херсонської області Юрій Гусєв.

Андрій Загороднюк КП

Лобі молодого реформатора – зв'язку батька. Той, крім іншого, входить до складу Наглядової ради "Укрнафти" (один з акціонерів – Ігор Коломойський). Можливо, саме цей зв'язок родича з олігархом і дозволила Андрію Загороднюку без проблем пробитися в призначенці нової команди президента.

Батько Загороднюка Павло Олексійович володіє "Групою Надра". Він вміло тримається на плаву в одній з найбільш корупційних сфер в Україні, при цьому виграючи тендери. Свого часу він навіть значився радником прем'єра Миколи Азарова. Його компанії, в тому числі, займаються виробництвом обладнання для буріння. Тендери від "Укргазвидобування" і "Укртрансгазу" – один з основних джерел прибутку.

Як розповідають джерела OBOZREVATEL, Загороднюк в Наглядовій раді "Укрнафти" представляє інтереси Коломойського. Андрій Загороднюк продовжив справу батька, при цьому, користуючись його зв'язками, в 2005-му відкрив власний бізнес – Discovery Drilling Equipment. Компанія також займається постачанням обладнання для газодобувних компаній. Фактично, користуючись напрацюваннями батька, молодий підприємець дуже швидко забрав свій шматок ринку.

Юрій Гусєв працював заступником міністра оборони з матеріального забезпечення. Загороднюк зайняв місце голови Офісу реформ при Міноборони і зумів налагодити зв'язок з Гусєвим.

Також кандидатуру молодого реформатори підтримав і радник президента США Джон Болтон.

Зоряна Скалецька (Черненко), 39 років. Міністр охорони здоров'я

Зв'язки: президент клініки "Борис" Михайло Радуцький

Черненко одна з опонентів медичної реформи від Уляни Супрун. Зоряна – експерт Центру підтримки реформ при Кабміні. У ЗМІ її вже називають "весільним генералом". Мовляв, насправді медичної системою буде управляти Радуцький, а не діюча політик.

Нова глава МОЗ цензор

"Чи буде Зоряна весільним генералом? А по своїй натурі вона ним і є, вона лідер, у неї є хребет. Вона енергійна, має хороші знання і швидко приймає рішення. Питання, хто і як буде визначати заступників міністра охорони здоров'я? Хто буде курирувати закупівлі ліків? " – помітив співрозмовник ВВС.

Також відомо, що раніше Скалецька була одружена з нардепом VIII скликання від БПП Олександром Черненко, з яким у неї двоє спільних дітей.

Медичної освіти нова глава МОЗ не має. У неї є два дипломи – Києво-Могилянської академії та польського університету Марії Складовської-Кюрі.

Дмитро Кулеба, 38 років. Міністр закордонних справ

Професійний дипломат з багаторічним стажем. Працював постійним представником України при Раді Європи. Працював при різних міністрах, в 2014-му на посаду запросив Павло Клімкін, у якого після розв'язався конфлікт з президентом.

Частина міністрів – особиста протекція Олексій Гончарука. Їх він привів з Офісу ефективного регулювання та організації "Люди важливі".

Владислав Криклій, 32 роки. міністр інфраструктури

Зв'язки: Арсен Аваков, Група Гусовського-Гончарука

Криклій очолював робочу групу з впровадження автоматичної фото-відеофіксації ПДР в МВС. Також був радником міністра Арсена Авакова. За інформацією OBOZREVATEL, реально ж зайняти крісло міністра йому допомогла дружба з Олексієм Гончаруком та Сергієм Гусовським. Вони свого часу разом з Максимом Нефьодовим організували групу "Ліди важливі", до якої був причетний і нинішній міністр інфраструктури.

До виборів підготуватися вони не встигли, Гусовський балотувався як самовисуванець, а ось Гончарук приєднався до "Слугу народу" і вже в команді президента лобіював своїх міністрів.

Владислав Криклій Ліга.нет

"Сказали (керівники партії Слуга народу, - ред.), Що знайомі з моєю діяльністю, спостерігають і хочуть бачити в списку, оскільки партії потрібні молоді люди - технократи, - пояснював в інтерв'ю LIGA.net Криклій. - Що стосується місця в списку, 12 позиція для мене теж стала сюрпризом. Я навіть на перший з'їзд прийшов у футболці і рваних джинсах, тому що не очікував, що доведеться виходити на сцену. Розраховував, що буду 20-30-70-м, але ніяк не 12-м. А питати, чому саме це місце мені дали, вважає некоректним".

Олексій Оржель, 35 років, міністр енергетики та екології

Зв'язок: Група Гончарука-Гусовського

Вищу освіту здобув в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту при Київському політехе.С 2006-го по 2014-й рік Оржель очолював один з відділів НКРЕКП.

Після цього, в 2014-му році перейшов в приватний сектор.Длітельное час працював в BRDO (Офіс ефективного регулювання), де займався енергетичною сферою.

У 2017-му році Оржель очолив компанію під назвою "Озон Біогаз Інвестмент".

В уряд прийшов разом з командою нинішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який керував BRDO ще з 2015-го року.

Олексій Оржель ДС

На позачергових виборах до Верховної Ради балотувався в нардепи від партії "Слуга народу", йшов у списку політичної сили під номером шістнадцять. За інформацією деяких ЗМІ, кандидатуру Оржель на пост міністра енергетики і екології підтримав особисто президент Володимир Зеленський.

У Києві та Обухівському районі Київщини Оржель і його дружині належить в цілому більше чотирьох квадратних кілометрів землі. Раніше виступав за об'єднання енергосистеми України з європейською для ліквідації монополії на даному енергоринку.

Оксана Маркарова, 42 роки. Міністр фінансів

Зв'язки: Наталя Яреська, Олександр Данилюк

Після скандального відходу Данилюка з Кабміну Маркарова посіла його місце. Причому їй вдалося зберегти хороші відносини і з колишнім босом, і з екс-прем'єром Гройсманом. У велику політику її привела екс-міністр фінансів Наталія Яресько.

Разом з Яресько вона працювала в декількох компаніях, в тому числі в WNISEF (Western NIS Enterprise Fund). Вища освіта Оксана Маркарова отримала в Києво-Могилянській академії, яку закінчила зі спеціальності "екологія", а також в Сполучених Штатах Америки, в університеті Індіани.

Чоловік – Данило Волинець, відомий банкір і підприємець.

Повний склад Кабміну:

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