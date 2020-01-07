Нові штрафи для водіїв, подорожчання газу і пенсійний вік: все, що потрібно знати українцям в 2020-му

Українців у 2020-му очікує ціла низка нововведень. Крім приємного – перерахунку мінімальних зарплат і пенсій – також виросте і частина штрафів. У липні різко підвищать штрафи для водіїв, що випили, а в січні – для "євробляхерів".

Детальніше про нововведення 2020-го читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Новий тариф на газ: скільки заплатимо

З 1 січня в Україні діє "страховий тариф" на кубометр газу – 6,6 грн плюс тариф на транспортування. В середньому кінцева ціна складе близько 8 грн за кубометр.

Скільки заплатить сім'я за новими тарифами (з урахування ціни в 8 грн/куб):

За плиту:

Було: 68,3 грн (в 2019-м)

Буде: 79,2 грн (в 2020-м)

За плиту і підігрів води газом:

Було: 217,3 грн (в 2019-м)

Буде: 252 грн (в 2020-м)

Тариф на газ в Україні Pixabay

Єдиний "страховий" тариф буде діяти до кінця зими. "З 1 січня 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК" Нафтогаз України "поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО), складе 5500 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газсбитов і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 12% менше, ніж в січні 2019 року", – йдеться в заяві НАКу.

Частина податків підвищать: які і кому

ФОП-єдинники

Разом зі зростанням мінімальних зарплат збільшиться також і розмір оподаткування фізосіб-підприємців. Правда, відрахування зростуть незначно.

Перша група єдиного податку:

• Єдиний податок – 10% прожиткового мінімуму (210,2 грн);

• ЄСВ – 1039,06 грн (22% мінімальної зарплати);

• Всього – 1249,26 грн.

Друга група єдиного податку:

• Єдиний податок – 20% мінімальної зарплати (944,6 грн);

• ЄСВ – 1039,06 грн;

• Всього – 1983,66 грн.

Третя група:

• Єдиний податок – 5% доходу;

• ЄСВ – 1039,06 грн;

• Всього – 1039,06 + 5% доходу.

Податки для працюючих Pixabay

Працюючі українці повинні платити 41,5% від своєї "брудної" зарплати державі. Правда, податки і внески робить роботодавець, тому левова частка співробітників навіть не здогадується, який розмір їх повної зарплати. Для прикладу розглянемо, як виростуть відрахування з мінімалки.

Було: 4173 грн;

Буде: 4723 грн.

Податок на прибуток:

Було: 751,14 грн;

Буде: 850,14 грн.

ЄСВ:

Було: 918,06 грн;

Буде: 1039,06 грн.

Військовий збір:

Було: 62,5 грн;

Буде: 70,8 грн.

Всього:

Було: 1731,79 грн;

Буде: 1960,04 грн.

Податок на нерухомість

У 2019 м податок сплачувався з урахуванням мінімалки за 2018-й. Тобто за квартиру площею в 100 квадратів потрібно було заплатити до 2,2 тис. грн. А ось в наступному році за таку ж квартиру доведеться віддати вже 2,5 тис. грн.

Розмір податку визначає місцева влада. Закон же їх обмежує максимальною ставкою – 1,5% мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр. За рішенням міської чи сільської ради замість 1,5% можуть, наприклад, стягувати 1% мінімалки.

Податок на нерухомість Pixabay

Податок сплачують українці, які володіють будинками і квартирами площею від 60 і 120 квадратів. Однак, як і у випадку зі ставками, місцева влада має право норму збільшити. Наприклад, стягувати податок тільки з квартир площею від 80 квадратів. Але зменшити до 50-и – не можна.

Що буде з мінімальною зарплатою і пенсією

В Україні мінімальна заробітна плата з 1 січня підвищилася до 4723 грн. Це на 13,2% або 550 грн більше, ніж в 2019 році. Відповідна сума встановлена в законі про державний бюджет на 2020 рік.

З 1 липня мінімальну виплату підвищать з 1638 до 1712 грн. Паралельно збільшиться і максимальна виплата – з 16 тисяч 380 грн до 17 тисяч 120. З 1 грудня 2020 року українці на заслуженому відпочинку отримуватимуть як мінімум 1769 грн.

Також вступили в силу нові норми прожиткового мінімуму:

діти до 6 років – тисячі сімсот сімдесят дев'ять грн,

у віці від 6 до 18 років – 2218 грн,

працездатні особи – 2102 грн,

особи, які втратили працездатність – 1638 грн.

Штрафи для євробляхерів під питанням

Згідно із законом з 1 січня 2020-го вже повинні були вступити штрафи за "євробляхи". Правда, остаточне рішення приймуть на Кабміні 14 січня. Там нібито розглядають можливості відстрочити покарання ще на півроку.

Які штрафи введуть в 2020 році:

за водіння машини на єврономерах– 8 500;

повторне протягом року водіння "євробляхи" – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8 500;

від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

від 30 діб – 170 000 грн.

Нові правила виходу на пенсію

В Україні з 1 січня 2020-го діють нові правила при призначенні пенсій. На виплати мають право тільки ті 60-річні, хто напрацював від 27 років стажу. Ще в 2019-му ця норма була на 12 місяців менше. Крім того, в цьому році двічі підвищать мінімальні і максимальні виплати.

Хто вийде на пенсію в 63 роки:

в 2020-му – від 17 до 27 років стажу;

в 2021-му – від 18 до 28 років стажу;

у 2022-му – від 19 до 29 років стажу;

в 2023-му – від 20 до 30 років стажу;

в 2024-му – від 21 до 31 року стажу;

в 2025-му – від 22 до 32 років стажу;

в 2026-му – від 23 до 33 років стажу;

в 2027-му – від 24 до 34 років стажу;

в 2028-му – від 25 до 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 65 років:

в 2020-му – до 17 років стажу;

в 2021-му – до 18 років стажу;

у 2022-му – до 19 років стажу;

в 2023-му – до 20 років стажу;

в 2024-му – до 21 року стажу;

в 2025-му – до 22 років стажу;

в 2026-му – до 23 років стажу;

в 2027-му – до 24 років стажу;

в 2028-му – до 25 років стажу.

Штрафи для алкоголіків за кермом

В Україні введення нових штрафів для водіїв напідпитку перенесли на 1 липня 2020-го (спочатку закон передбачав, що санкції запрацюють вже з 1 січня). Відповідно до закону про кримінальні проступки покарання збільшать з 10,2 до 17-34 тис. грн. А при повторному порушенні новий штраф складе 51 тис. грн.

Pixabay

Про це йдеться в опублікованому документі про внесення змін до Закону про проступки, який раніше прийняла Верховна Рада. Так, крім штрафних санкцій, документ передбачає позбавлення прав на термін до 3 років.

Як пояснили в прес-службі Офісу президента, нововведення перенесли на 1 липня через те, що не всі правоохоронні органи, яким підслідні кримінальні проступки, готові до розслідування цієї категорії справ.

Абонплата на газ

З 1 січня 2020 року українці будуть одержувати платіжки за газ, навіть якщо зовсім не використовували блакитне паливо. Платити доведеться за інфраструктуру. Мовляв, щоб споживач у будь-який момент міг відкрити конфорку і отримати газ, потрібно утримувати трубопровід, обслуговувати цілу мережу.

"За основу береться обсяг споживання газу протягом" газового року ". Це проміжок часу з початку жовтня до кінця вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісячно протягом року ", – пояснили в прес-службі Регіональної газової компанії.

За доставку газу треба буде платити, навіть якщо ви не використовуєте газ в окремі періоди. "У наступному році ваша плата за доставку буде скоригована відповідно до реальних обсягів споживання. Якщо газове обладнання, яке не використовується взагалі, і ви не плануєте цього в майбутньому, то вам варто розглянути можливість від'єднання від газових мереж з пломбуванням", – йдеться в повідомленні .

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