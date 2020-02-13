Нова програма МВФ: Україні не назвали дату фінансування

У Міжнародному валютному фонді відзначили активний діалог з Україною за новою програмою співпраці, проте не назвали можливу дату розгляду питання.

МВФ очікує виконання попередніх заходів для остаточного затвердження радою директорів нової трирічної програми розширеного фінансування EFF на $ 5,5 млрд. Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс, пише Інтерфакс.

"Зараз йде дуже активний діалог. Конструктивні дискусії тривають", – сказав він на брифінгу у Вашингтоні.

За його словами, посилення верховенства права, боротьба з корупцією, підвищення конкуренції, відкриття ринків і зниження ролі олігархів, посилення гарантій незалежності Нацбанку і стабільна фіскальна політика – п'ять основних фокусів нової програми.

Представник МВФ Джеррі Райс apravda.com

Він нагадав, що в січні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбулася зустріч виконавчого директора МВФ Крісталіни Георгієвої і президента України Володимира Зеленського. Тоді глава Фонду відзначила прогрес країни в реалізації програми реформ.

Як писав OBOZREVATEL раніше, між Україною і МВФ тривають переговори щодо укладення нової програми співпраці. Від їх результату залежить виділення Фондом чергового мільярдного траншу, який посилить українську економіку, і, як наслідок, добробут кожного українця.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram