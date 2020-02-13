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13 лютого • оновлено в 19:37
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Нова програма МВФ: Україні не назвали дату фінансування

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У Міжнародному валютному фонді відзначили активний діалог з Україною за новою програмою співпраці, проте не назвали можливу дату розгляду питання.

МВФ очікує виконання попередніх заходів для остаточного затвердження радою директорів нової трирічної програми розширеного фінансування EFF на $ 5,5 млрд. Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс, пише Інтерфакс.

"Зараз йде дуже активний діалог. Конструктивні дискусії тривають", – сказав він на брифінгу у Вашингтоні.

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За його словами, посилення верховенства права, боротьба з корупцією, підвищення конкуренції, відкриття ринків і зниження ролі олігархів, посилення гарантій незалежності Нацбанку і стабільна фіскальна політика – п'ять основних фокусів нової програми.

Представник МВФ Джеррі Райс

Представник МВФ Джеррі Райс

apravda.com

Він нагадав, що в січні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбулася зустріч виконавчого директора МВФ Крісталіни Георгієвої і президента України Володимира Зеленського. Тоді глава Фонду відзначила прогрес країни в реалізації програми реформ.

Як писав OBOZREVATEL раніше, між Україною і МВФ тривають переговори щодо укладення нової програми співпраці. Від їх результату залежить виділення Фондом чергового мільярдного траншу, який посилить українську економіку, і, як наслідок, добробут кожного українця.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
Теги
кредит транш МВФ
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
На коленях просите попрошайки)))
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