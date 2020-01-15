"Ніж у спину миколаївських корабелів": інвестор заводу "Океан" висунув звинувачення генпрокуратурі

На суднобудівному заводі "Океан" (м. Миколаїв) заявили, що в разі його зупинки відповідальність за це лежатиме на Офісі генерального прокурора і особисто Руслані Рябошапці.

Про це сказав інвестор підприємства миколаївський бізнесмен Василь Капацина в середу, 15 січня, передає "Лівий берег". Так він прокоментував арешт, який на майно "Океана" було накладено Печерським судом з ініціативи Офісу генерального прокурора 13 січня 2019 року. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Моя команда створила 700 робочих місць, до літа ми планували довести чисельність заводу до 1000 осіб. У нас зараз у роботі шість іноземних замовлень. У замовника виникає питання: а як тепер ми будемо виконувати замовлення, якщо завод арештовано? У мене як власника питання: а хто мені компенсує простій? У співробітників питання: що буде з ними, якщо не буде замовлень? Який замовник прийде, коли завод арештований? Наші працівники знову роз'їдуться на європейські верфі?" – заявив Капацина.

Капацина заявив, що чимало робітників заводу "Океан" сьогодні повернулися працювати в Миколаїв, залишивши роботу на іноземних верфях. Також, за словами Капацини, його команда інвестувала в модернізацію обладнання заводу "Океан" $1,5 млн в 2019 році. Також у 2019-му "Океан" заплатив 44,9 млн грн податків. При цьому після пресконференції він уточнив, що на 2020 рік інвестиції в модернізацію заводу заплановано на рівні $5 млн.

"У перших числах січня ми підписали контракт на постачання сучасної плазмової машини з нарізки металу. Завод розвивається, всі чекають від "Океану" відновлення українського суднобудування. Дорогою (на пресконференцію) мені подзвонили з Міністерства оборони України, всі запитують: "Що це?". Єдиний завод, який ми намагаємося відновити, здатний будувати військові кораблі для Військово-морських сил України. Сьогодні на виході конкретне замовлення Міністерства оборони, всі розуміють, що це замовлення може виконати єдиний суднобудівний актив України – це "Океан". Що ми сьогодні маємо? Я власник заводу, у мене є питання. Власність - це святе право з часів римського права, є Конституція України. Чому мене, власника, не покликали в Офіс Генеральної прокуратури, не запитали мене, не покликали арбітражного керуючого, яка супроводжувала всю ситуацію з заводом "Океан"? На всі запитання є відповідь", – сказав Капацина.

Він публічно звернувся до Генерального прокурора Рябошапка з проханням негайно його допитати.

"Я вчора робив серйозні заходи, щоб зустрітися з генеральним прокурором. У мене не вийшло. І тому я тут, я хочу в публічній площині звернутися до генерального прокурора пана Рябошапки. Прийміть мене, опитайте Ірину Сербін (ліквідатора ПАТ НСЗ "Океан"), низку інших юристів, причетних до процедури банкрутства. Я прошу Руслана Рябошапку негайно мене допитати. Сьогодні-завтра. Я в Києві, я чекаю. Якщо ми не вирішимо ситуацію найближчими днями, у цього заводу немає майбутнього. І ми ніколи не будемо повертати українських корабелів додому, ніколи. А ми для цього зробили все. Ми йдемо на марші, а нам ніж у спину", – цитує Капацину видання "НикВести".

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На думку Капацини, арешт ЦВК "Океану" – частина спецоперації Ігоря Юсуфова (колишній член ради директорів російського "Газпрому") спільно з ФСБ Росії, спрямованої на те, щоб не дати Україні відновити суднобудівні потужності.

"Я хочу звернутися до президента України: шановний Володимире Олександровичу, ви головнокомандувач. Створити військовий флот, побудувати кораблі для наших ЗСУ сьогодні можна тільки на заводі "Океан". Безумовно, в кооперації з іншими суднобудівними активами, але кваліфікація, відповідне обладнання та можливості є тільки на цьому заводі. І сьогодні в Росії зробили все, щоб руками української влади і правоохоронних органів знищити цей завод", – заявив Капацина.

Завод "Океан"

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишні російські акціонери Миколаївського суднобудівного заводу "Океан", які довели стратегічне для України підприємство до банкрутства, знову намагаються повернути контроль над заводом. Для цього вони чинять тиск на Генеральну прокуратуру України через депутатів партії влади.

У жовтні 2019 року народний депутат-мажоритарник від президентської партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник прямо в сесійній залі Верховної Ради обговорював, як "вирішити" питання з прокуратурою.

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