Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер висловився за зняття санкцій з Росії під приводом допомоги їй в боротьбі з епідемією коронавірусу та зменшення економічних втрат від карантину.

Це нібито продиктовано інтересами самої Німеччини. Таку скандальну заяву політик, який є другом президента РФ Володимира Путіна, зробив в інтерв'ю виданню Tagesspiegel. За його словами, він вже звернувся з цього приводу до уряду Німеччини.

Шредер підтримав політику Путіна DPA

"Зараз, коли ми переживаємо важкі економічні часи через коронавірусу кризу, нам потрібно більше співпраці. Ось чому безглузді санкції повинні бути скасовані", – сказав Шредер.

За його словами, санкції не можуть вплинути на політику Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній канцлер Німеччини і друг президента Росії Володимира Путіна Герхард Шредер заявив, що жоден російський президент не віддасть анексований Крим Україні.

У Європі заявили, що зняття санкцій з Росії зупинить війну на Донбасі. Там там вважають, що РФ розв'язала війну просто тому, що побоюється за свою безпеку.

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