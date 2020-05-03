Головна Новини
3 травня • оновлено в 23:06
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Німецький друг Путіна заговорив про скасування санкцій проти Росії через карантин

8.3т
Читати матеріал російською

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер висловився за зняття санкцій з Росії під приводом допомоги їй в боротьбі з епідемією коронавірусу та зменшення економічних втрат від карантину.

Це нібито продиктовано інтересами самої Німеччини. Таку скандальну заяву політик, який є другом президента РФ Володимира Путіна, зробив в інтерв'ю виданню Tagesspiegel. За його словами, він вже звернувся з цього приводу до уряду Німеччини.

Шредер підтримав політику Путіна

Шредер підтримав політику Путіна

DPA

"Зараз, коли ми переживаємо важкі економічні часи через коронавірусу кризу, нам потрібно більше співпраці. Ось чому безглузді санкції повинні бути скасовані", – сказав Шредер.

За його словами, санкції не можуть вплинути на політику Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній канцлер Німеччини і друг президента Росії Володимира Путіна Герхард Шредер заявив, що жоден російський президент не віддасть анексований Крим Україні.

У Європі заявили, що зняття санкцій з Росії зупинить війну на Донбасі. Там там вважають, що РФ розв'язала війну просто тому, що побоюється за свою безпеку.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Анексія Криму Санкції проти Росії
Особи
Володимир Путін Герхард Шредер
Місце
Німеччина
Тег
санкции
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
77
33
Смішно
6
Цікаво
9
Сумно
32
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Старая немецкая проститутка делает последний ми...ет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Музыра Валерий
Музыра Валерий
Что ещё можно ожидать от типа, который не столько политик, сколько финансовый партнёр Х.у .й. л.а. по газовому бизнесу в Германии и Европе, заодно и Меркелиха там же.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
вот если бы как то майдан отменить,и его здобутки,проснулся утром,а тут май 2013го,все спокойно ,тихо и хорощо,крайне огорчительный период,столько лет воткнуты у пидвостныцю..и конкца бардаку не видать,сплошные пакращення,кругом.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги