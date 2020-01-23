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24 січня • оновлено в 01:58
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Німеччина і контроль над "Укрзалізницею": Гончарук розставив крапки в скандальному питанні

1.2т
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук після неоднозначної інформації про долю "Укрзалізниці" заявив, що вона залишиться під повним контролем України.

Про це Гончарук написав на своїй сторінці в Facebook, підбиваючи підсумки Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn, з якими 5 лютого планують підписати "Договір про стратегічне партнерство", буде надавати консультаційні послуги.

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Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

korrespondent.net

"Завтра нарада із запрошенням профільного транспортного комітету Верховної Ради і наших міністерств, щоб узгодити всі деталі подальшої співпраці. Додам, що співпраця з Deutsche Bahn - це позитивний сигнал для європейського бізнесу щодо України", – зазначив прем'єр.

Раніше OBOZREVATEL писав, що німецький національний залізничний оператор Deutsche Bahn AG не планує брати в управління "Укрзалізницю", як про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Читайте всі новини по темі "Економічний форум в Давосі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Економічний форум в Давосі
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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