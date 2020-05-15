Незважаючи на угоду ОПЕК+ Росія продовжить шукати нову нафту

Компанія "Роснефть" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти.

Про це йдеться у презентації компанії, повідомило ТАСС. З документа випливає, що видобуток буде знижуватися на інших родовищах.

Видобуток нафти

"Компанія "Роснефть" продовжить розробку нових родовищ в період угоди ОПЕК+, вибере активи для скорочення на основі економічної ефективності. Вона в рамках угоди знижує видобуток нафти за рахунок обмеження дебіту свердловин без їх консервації. Відзначається, що обсяг скорочення "Роснефтью" пропорційний частці у видобутку", – відзначає агентство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Саудівська Аравія в червні збирається наполовину скоротити поставки нафти в США і Європу. Відвантаження сировини деяким покупцям в цих регіонах скоротяться на 60-70%.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!