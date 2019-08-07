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"Навіть Росія не визнає": в Криму поскаржилися на "чорну мітку"

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Жителі анексованого Криму скаржаться на проблеми з іноземними та навіть російськими компаніями. Прописка на півострові стала для них "чорною міткою".

Про це пишуть блогери в соцмережах, повідомляє сайт "Крим. Реалії". За їхніми словами, весь цивілізований світ сприймає партнерів із Криму як жителів тоталітарної Північної Кореї або Сирії.

"Найбільший сервіс для хостингу IT-проектів і їх спільної розробки GitHub почав блокувати доступ жителям країн і територій, що знаходяться під санкціями США. У список включили і Крим. Крім півострова, потрапили Куба, Іран, Північна Корея і Сирія", - пише в Twitter КРИМський Бандерівець.

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З ним погоджується автор аккаунта "Захоплений Крим": "Блокування ресурсів в мережі стала проблемою для фрілансерів в Криму, справа не в VPN: зняти гроші можна тільки в Україні або на росії, блокуються акаунти на сайтах розробників прив'язані за кримськими адресами, російські банківські рахунки блочать після роботи з обмінниками крипти".

Люди відзначають, що не хочуть працювати з анексованим півостровом і авіакомпанії. Наприклад, в червні 2019 року перельоти до Криму виявилися недоступні в сервісі Skyscanner - однієї з найбільших систем пошуку авіаквитків.

Більш того - санкцій боїться навіть російський бізнес.

"У Криму на шостому році перебування в рідній гавані (с) так і немає ніяких послуг мобільних операторів, доступних іншим громадянам (і не громадянам) Росії, немає можливості проводити деякі взаємодії з банками (для них часом потрібна особиста присутність в офісі, яких в Криму немає) ", – написав на Facebook Юрій Йогансон.

Крим

Крим

EurAsiaDaily

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Армянська в анексованому Росією українському Криму знову поскаржилися на проблеми зі здоров'ям через катастрофічну екологічну обстановки в місті.

А на курорті Феодосія окупованого Криму забили на сполох через катастрофічну ситуацію з морем. Окупаційна влада не закривають пляжі міста, незважаючи на масовий злив в воду нечистот.

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Тема
Анексія Криму
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Тег
санкции
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