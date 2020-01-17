Нацбанк скасував скандальну заборону для ФОП: що обіцяють натомість

Нацбанк України із 17 січня 2020 року скасував резонансну заборону фізособам-підприємцям (ФОП) використовувати гроші зі своїх бізнес-рахунків у банках на особисті потреби.

Це пояснили нерозумінням серед підприємців того, як саме працює заборона, і тим, що вона могла викликати маніпуляції та перешкоди в роботі бізнесу. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

"Ми призупиняємо цю норму, бо це стосується фактично податкової служби. І я сподіваюся, що ми з податковою найближчим часом з'ясуємо, як правильно донести цей меседж до ринку, щоб не було подібних спекуляцій", – сказав голова НБУ Яків Смолій під час пресбрифінгу 16 січня.

Рішення набуло чинності 17 січня. При цьому в НБУ заявили, що їхня позиція залишається незмінною і спирається на норму 2003 року про те, що поточні рахунки фізосіб не можуть використовуватися для проведення операцій, пов'язаних із підприємницькою діяльністю. Так що в НБУ обіцяють знайти нове рішення.

"Оскільки банківська система має бути захищена від ризиків здійснення фінансових операцій з ознаками фіктивності, НБУ обговорить із податковою службою механізми, спрямовані на мінімізацію таких ризиків", – сказали у Нацбанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України заборонив фізособам-підприємцям витрачати гроші зі своїх бізнес-рахунків на особисті потреби.

В Україні з 19 квітня 2020 року зміняться правила для бізнесу. Зокрема ФОП, що використовують електронні касові апарати, будуть зобов'язані певний час зберігати дані щодо продажів.

Глава ДПС України Сергій Верланов заявив, що новітні програмні реєстратори розрахункових операцій від Державної податкової служби та їхнє обслуговування для підприємців будуть безкоштовними.

11 січня Нацбанк пояснив фізособам-підприємцям, як правильно використовувати поточні рахунки в банках для свого бізнесу і для власних потреб.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram