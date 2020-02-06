Рада розгляне закон про ринок землі: стало відомо про торги за голоси

У Верховній Раді, яка в четвер, 6 лютого, збирається ухвалити закон про ринок землі, тривають напружені "торги" між фракціями за голоси, необхідні на підтримку документа.

Про це з парламенту повідомив журналіст OBOZREVATEL. За його словами, депутати налаштовані сидіти "до перемоги", але ніхто не знає, як довго відбуватиметься голосування.

Зокрема, зранку в Раді почалися перемовини з фракцією "Голос". Станом на 10:00 її нардепи не були готові підтримати законопроєкт. Також попередньо не збираються голосувати члени так званої групи "Олександра Дубінського – Ігоря Коломойського" (одне з неформальних об'єднань усередині фракції "Слуги народу").

"За словами джерела, група Дубінського – це як своя фракція у фракції, у них власна думка з кожного питання", – повідомив журналіст OBOZREVATEL.

Вранці в четвер у Раді відбулося засідання фракції "Слуги народу", на якому був присутній президент України Володимир Зеленський.

"Президент спілкувався з депутатами 45 хвилин. Йому важливо ухвалити закон, тому що в середині лютого будуть переговори з МВФ. А іноземці хочуть результату – відкриття ринку землі в Україні. Інакше грошей не дадуть. У разі невдачі під час голосування у членів СН є запасний варіант: зайти в обговорення і затягнути процес, щоб сказати, що щось робиться", – пояснив журналіст OBOZREVATEL.

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що вони мають достатньо голосів на підтримку законопроекту, але працювати доведеться всю ніч, передає " Інтерфакс-Україна ".

"У нас є голоси, досить. Більше 226. Будемо працювати всю ніч. Повинен же цей парламент хоч одну ніч попрацювати? Сьогодні ми заходимо в ринок землі. Це – партійная програма, наша обіцянка звільнити від кріпацтва 7 мільйонів українців, які володіють своєю землею. І про це ми говорили", – сказав Арахамія.

Ринок землі

Як повідомлявOBOZREVATEL:

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