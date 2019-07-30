Намагався скасувати націоналізацію "Привату": журналіст заявив про замовчування владою справи судді Вовка

Українські політики, глава держави Володимир Зеленський і Офіс президента фактично не помічають найгучнішої справи в системі правосуддя. НАБУ вдалося зібрати докази проти голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Раніше він визнавав націоналізацію ПриватБанку незаконною, блокував роботу НАБУ, намагався зірвати судову реформу і заблокувати роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це заявив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці Facebook. Вовк тиснув на своїх колег і за допомогою адвокатів сам же організовував позови проти комісії і намовляв суддів ухвалювати потрібні йому рішення. Зараз же, як зазначає журналіст, про саму скандальну справу і гучне розслідуванні НАБУ мовчать практично всі політики, включаючи президента Володимира Зеленського та його офіс.

суддя Вовк ІнфоРезіст

"Коли начальник поліції "наїхав" на патрульного поліцейського, то реакція керівництва країни була миттєвою, а зараз президент Зеленський і більшість політиків поки мовчать. Дивно, адже тут на голову одного з ключових судів країни "наїхала" головна антикорупційна структура НАБУ, вже час прокоментувати цю приголомшливу історію. Така справа в одному з ключових судових установ країни в демократичній країні призвела б як мінімум до тимчасового відсторонення від посади на період слідства, але у нас судді як і раніше спокійно сидять в кабінетах. Де позиція нових політиків?" – обурився Бутусов.

26 липня детективи НАБУ прийшли з обшуками в ОАСК у зв'язку розслідуванням справи про тиск глави суду Павла Вовка на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Головний суддя подавав позови до суду на членів ВККС, щоб штучно створити конфлікт інтересів, а також виносив рішення про відсторонення суддів і призначення більш лояльних до нього.

НАБУ і Генпрокуратура надали записи розмов Вовка й адвоката Кротюка. Глава ОАКС доручив йому подати позови до суду, щоб створити штучний конфлікт інтересів між ВККС і ОАКС.

На записах, за даними слідства, фігурують, зокрема, глава суду Павло Вовк, судді Євген Аблов, Богдан Санін, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов, Павло Григорович, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець і Микола Сірош, адвокат Олександр Кротюк, нардеп Сергій Ківалов і його помічниця Антоніна Славіцька.

К

Крім того, за даними слідства, до можливої незаконної діяльності суддів причетне Державне бюро розслідувань. У розмовах йдеться про можливість використання ДБР для тиску на суддів.

Незважаючи на те, що правоохоронці підготували підозри керівництву і чотирьом суддям ОАСК, Павло Вовк навідріз заперечує власну провину, про що написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, немає ніяких доказів, які б вказували на достовірність опублікованих плівок, а запис був змонтований.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро України з 26 липня влаштувало обшуки в будівлі Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Слідчі дії проходять в рамках справи про можливі кримінальні порушення глави суду і його суддів щодо учасників євромайдану. Також розслідується тиск глави суду на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!