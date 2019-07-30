Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Намагався скасувати націоналізацію "Привату": журналіст заявив про замовчування владою справи судді Вовка

356 Читати матеріал російською

Українські політики, глава держави Володимир Зеленський і Офіс президента фактично не помічають найгучнішої справи в системі правосуддя. НАБУ вдалося зібрати докази проти голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Раніше він визнавав націоналізацію ПриватБанку незаконною, блокував роботу НАБУ, намагався зірвати судову реформу і заблокувати роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це заявив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці Facebook. Вовк тиснув на своїх колег і за допомогою адвокатів сам же організовував позови проти комісії і намовляв суддів ухвалювати потрібні йому рішення. Зараз же, як зазначає журналіст, про саму скандальну справу і гучне розслідуванні НАБУ мовчать практично всі політики, включаючи президента Володимира Зеленського та його офіс.

суддя Вовк

суддя Вовк

ІнфоРезіст

Новини
Справа суддів ОАСК: у Луценка похвалилися проривом

"Коли начальник поліції "наїхав" на патрульного поліцейського, то реакція керівництва країни була миттєвою, а зараз президент Зеленський і більшість політиків поки мовчать. Дивно, адже тут на голову одного з ключових судів країни "наїхала" головна антикорупційна структура НАБУ, вже час прокоментувати цю приголомшливу історію. Така справа в одному з ключових судових установ країни в демократичній країні призвела б як мінімум до тимчасового відсторонення від посади на період слідства, але у нас судді як і раніше спокійно сидять в кабінетах. Де позиція нових політиків?" – обурився Бутусов.

26 липня детективи НАБУ прийшли з обшуками в ОАСК у зв'язку розслідуванням справи про тиск глави суду Павла Вовка на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Головний суддя подавав позови до суду на членів ВККС, щоб штучно створити конфлікт інтересів, а також виносив рішення про відсторонення суддів і призначення більш лояльних до нього.

Найгучніші "касетні скандали" України: хто поніс покарання

НАБУ і Генпрокуратура надали записи розмов Вовка й адвоката Кротюка. Глава ОАКС доручив йому подати позови до суду, щоб створити штучний конфлікт інтересів між ВККС і ОАКС.

Найгучніші "касетні скандали" України: хто поніс покарання

На записах, за даними слідства, фігурують, зокрема, глава суду Павло Вовк, судді Євген Аблов, Богдан Санін, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов, Павло Григорович, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець і Микола Сірош, адвокат Олександр Кротюк, нардеп Сергій Ківалов і його помічниця Антоніна Славіцька.

К

Крім того, за даними слідства, до можливої незаконної діяльності суддів причетне Державне бюро розслідувань. У розмовах йдеться про можливість використання ДБР для тиску на суддів.

Найгучніші "касетні скандали" України: хто поніс покарання

Незважаючи на те, що правоохоронці підготували підозри керівництву і чотирьом суддям ОАСК, Павло Вовк навідріз заперечує власну провину, про що написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, немає ніяких доказів, які б вказували на достовірність опублікованих плівок, а запис був змонтований.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро України з 26 липня влаштувало обшуки в будівлі Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Слідчі дії проходять в рамках справи про можливі кримінальні порушення глави суду і його суддів щодо учасників євромайдану. Також розслідується тиск глави суду на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Тег
корупція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel