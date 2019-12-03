Наливайки і ломбарди: у Криму виявили вплив Росії

Жителі окупованого Росією Криму скаржаться на "наливайки" і контори мікропозик, що як гриби після дощу з'явилися на кожному кроці. Люди впевнені – це "продукт" російської "влади".

Зокрема, жваве обговорення на цю тему велося в групі "Підслухано в Керчі" у соцмережі ВКонтакте. Цікаво, що на захист нових порядків стали прокремлівські пропагандисти, що маскуються під місцевих жителів. На цей факт звернув увагу користувач Twitter КРИМський бандерівець.

"Крим. Жителі Керчі обговорюють алкомаркети, наливайки, мікропозики та інші лохотрони, що розплодились останнім часом. Сходяться на думці, що виною всьому Рашка. Пропагандонша, що понаїхала до окупації з російського Рибінська пише, що "вивсєврьоті", – написав блогер.

"Хто помітив, що з приходом Росії розплодилися алкомаркети, чому вони стали такі популярні і користуються попитом? Невже в цьому сенс життя?" – запитав у спільноті анонімний автор теми.

З ним погодився Олексій Крильнік, що наливайок у Керчі дійсно стало багато. Анатолій Слинько додав, що аптек теж "розплодилося".

"Це Росія!" – заявив Юрій Якубовський.

Росія споює Крим

"Я теж помітила, що пивних і алкмаркетів хоч греблю гати останнім часом. Все це говорить про те, що тверезе населення країні не потрібно", – вважає Катерина Бодня.

Користувач Михайло Денисов прокоментував: так само як алкомаркетів, стало більше мікропозик, ломбардів і "роботи-лохотрону".

До захисту "нових порядків" підключилася "журналістка" Вероніка Котькова, що працює на пропагандистському телеканалі "Крим24". За її словами, в появі алкомаркетів немає нічого дивного – це звичайний бізнес.

"Магазинів може і більше стало, це бізнес. Можливість заробляти на тому, що завжди в тренді. Але ось при Росії менше можливостей купити алкоголь дитині. А ось при Україні продавали майже на кожному кроці кому завгодно і що завгодно", – написала Котькова.

Їй відрізала Ельзара Абільтарова: "Не смішіть мене, не було такого. Все життя у мене питали паспорт, куди б я не заходила".

Крым. Жители Керчи обсуждают расплодившиеся алкомаркеты,наливайки, микрозаймы и прочие лохотроны.Сходятся во мнении, что виной всему приперевшаяся рашка. Понаехавшая ДО оккупации из российского Рыбинска пропагандонша пишет, что вывсеврети. Про пропагандоншу в твите ниже 1/2 pic.twitter.com/XI74NlIxAE — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 2 декември 2019 г.

Росія споює Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Феодосії анексованого Росією Криму жителі розкритикували порядки окупантів по відношенню до одного з місцевих храмів. Так, його будівлі повністю занедбані, там панує розруха, а навколо затіяні якісь будівельні роботи, правда, вже ніяк не реставраційні.

Жителі селищ Гресівське, Аграрне, Молодіжне і Бітумне у тимчасово окупованому Росією Криму забили на сполох через постійні шкідливі викиди в повітря з промислових підприємств поблизу їхніх населених пунктів.

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